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Садыр Жапаров встретился с директором-распорядителем МВФ

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в городе Нью-Йорк провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с МВФ, а также развитие глобальной экономической ситуации.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с МВФ, который в свою очередь оказывает постоянную поддержку в продвижении структурных реформ и в целом в развитии экономики страны.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в последние годы последствия изменения климата стали более заметными во всем мире. Данный вопрос является одним из важнейших вопросов глобальной повестки дня и требует структурных сдвигов для перехода к "зеленой" экономике.

В ходе беседы президент особое внимание уделил энергетическому сектору Кыргызстана, отметив, что в ближайшие 5 лет будет реализована целая программа масштабных проектов по значительному увеличению мощности и реконструкции основных генерирующих мощностей со строительством новых ГЭС.

Глава государства констатировал, что на сегодня Кыргызстан использует только 13% водно-энергетических ресурсов страны, являясь при этом страной богатой водными ресурсами. Государство своими силами и при помощи инвесторов в ближайшие годы на территории страны запустит от 50 до 100 малых ГЭС, из них до конца года - 16.

В данном контексте Садыр Жапаров акцентировал заинтересованность Кыргызстана в развитии "зеленых" инициатив, в том числе с международными организациями.

Кроме того, он коснулся вопроса в области цифровизации, отметив, что в последние годы в Кыргызстане, как и во многих других развивающихся странах, наблюдается устойчивая тенденция внедрения цифровых технологий в финансовый сектор.

Президент Садыр Жапаров высоко оценил работу, проводимую Фондом в этом направлении, и выразил надежду на тесное сотрудничество с МВФ в перспективе.

Приветствуя Садыра Жапарова, Кристалина Георгиева с удовлетворением отметила возможность лично встретиться с Президентом и обсудить дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества МВФ с Кыргызстаном.

Она высоко оценила результаты, идущих в стране реформ, отметив намерение МВФ и дальше усиливать сотрудничество с кыргызской стороной.

Обсуждая сферу цифровизации, директор-распорядитель МВФ, подчеркнула важность внедрения цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Учитывая, что быстрая цифровизация открывает новые возможности, в том числе и бизнесе.

Кроме того, Кристалина Георгиева с удовлетворением подчеркнула то внимание, которое Кыргызстан уделяет вопросу относительно изменения климата.

Она акцентировала, что МВФ занимается климатическим вопросом, поскольку он важен для членов организации.

В данном контексте Кристалина Георгиева информировала о готовности специалистов МВФ совместно с кыргызской стороной более детально уделить внимание данной проблематике.

В завершение стороны договорились об усилении эффективного сотрудничества, направленного на реализацию комплексной программы экономических и социальных реформ, проводимых в рамках договоренностей с МВФ.


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URL: https://www.vb.kg/432405
Теги:
президент, США, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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