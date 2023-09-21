Гульмира Казакунова: Неправильно, что все НКО стригут под одну гребенку

Председатель ОО "Союз людей с инвалидностью "Pавенство"" Гульмира Казакунова выразила беспокойство по поводу принятия законопроекта об "иноагентах" и по ее словам, потенциального отрицательного влияния на деятельность ее организации. Соответствующее ее заявление распространило общественное объединение.

"Мы работаем в сфере социального обслуживания, предоставляем услуги людям с инвалидностью, и делаем то, что должно делать государство. Мы просвещаем общество об изменении подходов к инвалидности, ломаем стереотипы по отношению к людям с инвалидностью, помогаем им трудоустраиваться, обучаем их на профессиональных и краткосрочных курсах, у кого нет образования и которые не могут учиться в государственных лицеях или колледжах.

Мы обучаем молодых лиц с инвалидностью c детства навыкам быть более независимыми и умению самообслуживания, чтобы они не попадали в интернатные учреждения... Делаем, конечно, очень много. И если этот закон будет работать... Я не представляю себя иностранным агентом.

Наши услуги - для граждан Кыргызстана, а не для иностранцев. Они дают деньги для улучшения наших условий, нашей жизни и так далее", - отметила она.

Гульмира Казакунова убеждена, что при принятии этого закона сфера работы с людьми с инвалидностью может ухудшиться.

"Я думаю, что это неправильно. Если нас поставят в рамки и запретят нам использовать донорские деньги, то тогда сфера работы с людьми с инвалидностью вообще отпадает, и я не знаю, государство само сможет ли обеспечить условия, чтобы люди с инвалидностью, как и люди без инвалидности, могли бы жить более независимой жизнью, жить по-человечески. Тогда и государству надо дать статус иностранного представителя, потому что они тоже используют гранты других международных организаций"", - заявила глава ОО "Союз людей с инвалидностью "Pавенство"".