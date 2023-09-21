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Садыр Жапаров подписал указ о мерах по развитию горных регионов

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об объявлении периода 2023–2027 годов Пятилетием действий по развитию горных регионов". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно Указу, в целях обеспечения экологической, экономической, продовольственной безопасности страны, повышения климатической устойчивости, сохранения природного наследия и проведения в 2023–2027 годах Пятилетия действий по развитию горных регионов, объявленного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие" № A/RES/77/172, принятой 14 декабря 2022 года по инициативе Кыргызской Республики.

Так, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики:

1. Период 2023–2027 годов объявлен в Кыргызской Республике Пятилетием действий по развитию горных регионов.

2. Образован организационный комитет по подготовке и проведению Пятилетия действий по развитию горных регионов.

3. Айтмурзаев Нурлан Ташмурзаевич назначен специальным представителем Президента Кыргызской Республики по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов.

4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено в месячный срок разработать и внести на утверждение Кабинета Министров Кыргызской Республики проект Дорожной карты по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов".


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URL: https://www.vb.kg/432413
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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