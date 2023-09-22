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Роман Айтматова "Когда падают горы" переведен на азербайджанский язык

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- Назгуль Абдыразакова
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В посольстве Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике в честь 95-летия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова состоялась презентация книги "Когда падают горы" на азербайджанском языке. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, помимо романа "Когда падают горы" в книгу, которая была издана при поддержке Посольства, вошли также другие произведения писателя.

В мероприятии приняли участие президент Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов, автор перевода - азербайджанский писатель и переводчик Нариман Абдулрахманли, главы и сотрудники посольств и международных организаций в Баку, официальные лица Азербайджанской Республики и представители творческой интеллигенции.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Кайрат Осмоналиев отметил, что у Чингиза Айтматова было особое отношение к Азербайджану, о чем свидетельствуют его теплые отношения с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и награждение писателя орденом "Дружбы" Азербайджанской Республики, который был вручен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выступившие участники мероприятия поделились своими воспоминаниями о нашем великом соотечественнике. Приглашенные гости также выразили мнение о том, что такого рода мероприятия делают вклад в сохранение и распространение наследия классика мировой литературы.


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URL: https://www.vb.kg/432415
Теги:
Азербайджан, МИД, Чингиз Айтматов, Кыргызстан
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