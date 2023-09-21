В Оше детей внесли в "чёрный список" всех школ

Институт омбудсмена призывает Министерство образования обеспечить соблюдение прав детей на доступ к образованию, сообщает пресс-служба Института омбудсмена.

По данным пресс-службы, жительница города Оша Г. И. обратилась в Институт омбудсмена с просьбой защитить права ее детей.

"После начала учебного года она была вынуждена забрать детей из общеобразовательной школы и перевести в частную, так как в первую школу вернулась учительница, которая в прошлом году издевалась над ее сыном-первоклассником.

Напомним, в сентябре 2022 года в одной из общеобразовательных школ города Оша учительница первого У. И. во время уроков обзывала ученика первого класса - сына Г.И. "скотиной"и "дураком", более того, она ударила ребенка по лицу. Также она обзывала других детей "бестолковыми, тупыми бомжарами". Все это было записано на смарт-часы ученика, сына Г. И. Родители, прослушав запись, обратились к руководству школы с требованием принять меры. Запись также была опубликована в социальных сетях. Инцидент вызвал резонанс - родители других учеников также были возмущены. После этого У. И. 30 сентября 2022 года была вынуждена уволиться по собственному заявлению.

Однако 4 апреля 2023 года она снова устроилась учительницей в эту же школу.

Данный факт вызвал возмущение у Г. И. и она обратилась сначала к руководству школу и после отсутствия реакции написала заявление в Институт омбудсмена.

Институт омбудсмена с мая 2023 года неоднократно направлял официальные запросы в Министерство образования с призывом принять меры и обеспечить соблюдение права ребенка.

Но ответа не было до конца августа. 21 августа из министерства поступил ответ, в которым говорится, что У. И. снова принята на работу с учетом ее большого опыта. При этом в письме не упоминается защита прав ребенка, и как школа дальше будет вести работу в этом направлении. К тому же, в министерстве уверены, что за возвращение этой учительницы ратовали другие родители.

Однако институт направил официальный запрос и в Генеральную прокуратуру с призывом дать оценку действиям учительницы У. И.

В официальном письме надзорного органа, который поступил в Институт омбудсмена, сразу же говорится, что У. И., оскорбляя и унижая учеников, нарушила 29 статью закона об образованиии.

В сообщении сообщается, что 1 августа 2023 года директору этой школы Б. Ж. объявили выговор.

Заведующая отдела по защите прав детей, женщин и семьи Института омбудсмена Наиля Токтосунова отметила, что Г. И. для защиты своих детей вынуждена была их перевести в частую школу.

По ее данным, но 16 сентября Г. И. позвонили из частной школы и попросили забрать документы.

По словам Г. И., директор частной школы приказал отказать ее детям в учёбе.

"Сказали, что нас якобы внесли в "чёрный список" всех школ г. Оша. Пытались объяснить ему, он не хотел даже слушать. Что нам делать в такой ситуации? Дети начальных классов, они лишают детей образования", - в отчаянии делится женщина, плача.

Институт омбудсмена призывает кабинет министров обеспечить соблюдение прав детей на доступ к образованию также принять меры в отношении соответствующих лиц за допущение вопиющего нарушения прав ребенка.

"Призываем Министерство образования дать оценку действиям педагога, а также руководителям городского управления образования. Имеет ли моральное право работать учителем педагог, который обзывает и ругает детей младших классов, кричит на них?" - отметила Наиля Токтосунова.

Отметим, сотрудница отдела по защите прав детей, женщин и семьи Института омбудсмена Бубусара Анарбек кызы вела данный кейс на постоянной основе".