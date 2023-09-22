Задержаны двое жителей Ак-Суйского района, незаконно охотившиеся на фазанов

В ходе рейда сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области вблизи села Челпек Ак-Суйского района на месте незаконной охоты были задержаны 29-летний житель села Таш-Кыя А.М. и 30-летний житель села Бурма-Суу М.Э., у которых в качестве вещественных доказательств были изъяты подстреленные 4 фазана и 2 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при проверке, у 29-летнего жителя села Таш-Кыя А.М. не оказалось разрешительных документов на огнестрельное оружие.

Данные факты были зарегистрированы в электронном журнале учета информации ОВД Ак-Суйского района и собранные материалы были переданы в следственную службу для дачи юридической оценки.

"Напомним, в соответствии с постановлением правительства КР за № 143 от 23 марта 2015 года "Об утверждении Правил охоты на территории Кыргызской Республики" срок охотничьего сезона на добычу фазана начинается с первой субботы октября и заканчивается по второе воскресенье декабря", - говорится в сообщении УВД.