В Бишкеке прошло заседание первой Рабочей группы между КР и КНР

В Национальном агентстве состоялось первое заседание Рабочей группы между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой по инвестиционному и промышленному сотрудничеству. Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, где стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Делегация из 7 компаний, возглавляемая заместителем директора департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Цянь Чуньин, прибыла для обсуждения инвестиционного сотрудничества между двумя странами в области цифровой экономики и зеленого развития. Стороны также провели обсуждения по сотрудничеству в области инфраструктуры и инженерного строительства.

Китайским бизнесменам предложено инвестировать в объекты ВИЭ, создание бондовых складов, транспортировку и логистику, складирование товаров, трансграничную медицину, цифровые технологии, услуги креативных индустрий, туризм, сельское хозяйство, промышленность, строительство, финансовые технологии, науку и образование, здравоохранение и другие.

"Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из основных торговых и инвестиционных партнеров. Президент страны уделяет личное внимание вопросу защиты иностранных инвесторов. Так, в республике действуют либеральные законы и низкие налоговые ставки. Кроме того, Кыргызстан готов предложить Китаю экологически чистую продукцию, отвечающую международным стандартам безопасности пищевой продукции", - сообщил Н. Баясов.

В свою очередь, китайская сторона отметила важность продвижения экономического сотрудничества и развития инноваций между двумя странами и выразила готовность к расширению инвестиционного и технологического сотрудничества.

"Мы готовы к совместной работе по расширению рынков двух стран. Приветствуем предложения от кыргызской стороны по направлениям сотрудничества и проектам, имеющим сравнительные преимущества и потенциал развития, и будем активно поддерживать китайские компании для осуществления инвестиций в Кыргызстане в соответствии с рыночными принципами и направлениями развития индустрии", - отметила Цянь Чуньин.

Стороны договорились провести второе заседание Рабочей группы в Пекине.

По итогам встречи был подписан Протокол первого заседания Рабочей группы между Кыргызской Республики и Китайской Народной Республикой по инвестиционному и промышленному сотрудничеству".