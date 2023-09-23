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Египет хочет покупать зерно из Казахстана вместо российского

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Египет рассматривает в качестве новой альтернативы российской пшенице закупки у Казахстана. Об этом сообщает ВЭС24 со ссылкой на Reuters.

Руководство страны начало переговоры с банком из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о кредите на эти цели, сообщает агентство со ссылкой на трех трейдеров.

Переговоры находятся на ранней стадии. Обсуждаются цены пшеницы и объемы партии, а также стоимость займа. О готовящейся сделке стало известно из тендера на поставку пшеницы, который провел государственный закупщик зерна в среду, 20 сентября.

При этом собеседники агентства не уверены в том, что договор будет заключен из-за логистических проблем. Для вывоза зерна потребуются поставки по суше через другие страны, например, Россию, что может заметно повлиять на цену и условия.

Ранее Bloomberg узнал, что Египет отказался от закупок российской пшеницы из-за минимальной цены в 270 долларов за тонну, которую в целях поддержки производителей установили российские власти. Вместо этого страна намерена начать поставки партий из Франции и Болгарии.

Российские власти не признают установку ограничений снизу, однако источники СМИ указывают, что если цены не попадают под условия, трейдеру не выдают экспортные документы. В свою очередь глава Российского союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснял, что компании устанавливают цены, которые позволяют компенсировать увеличение издержек производства.

Египет в августе с результатом 910 тысяч тонн стал крупнейшим покупателей российской пшеницы. Однако этот объем на 35 процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.

Ранее "ВЭС 24" сообщал, что в Казахстане пресекли канал нелегального вывоза российской пшеницы под видом казахстанской.


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URL: https://www.vb.kg/432436
Теги:
Египет, Россия, зерновые
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