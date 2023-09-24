Задержан начальник отдела следуправления генпрокуратуры

При инвентаризации денежных средств, поступивших в счет возмещения ущерба по уголовным делам, выявлена недостача в особо крупном размере у начальника отдела следственного управления генеральной прокуратуры Р.Абдрасулова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Военной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело и Р.Абдрасулов задержан в порядке статьи 97 УПК Кыргызской Республики.

На сегодняшний день присвоенные денежные средства Р.Абдрасуловым возмещены в полном объеме.

Присвоенные денежные средства принадлежали частному лицу, ущерб государству не был причинен.

Следствие продолжается.