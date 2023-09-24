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В Бишкеке сотрудники вузов подозреваются во взяточничестве

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- Бермет Таалайбекова
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В государственных вузах страны, выявлена коррупционная схема по получению денежных средств в размере 900 долларов со студентов, за поступление на учебу на грантовые места в Китайскую Народную Республику, которая была организована руководителями факультетов Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына и Бишкекского государственного университета имени К.Карасаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела с поличным за вымогательство взятки задержаны "И.Б.М." и "А.С.Х.", в свою очередь "Б.Р.С." водворен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/432451
Теги:
вуз, задержание, Китай, студенты, взятка, Бишкек, ГКНБ
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