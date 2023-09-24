В Бишкеке сотрудники вузов подозреваются во взяточничестве

В государственных вузах страны, выявлена коррупционная схема по получению денежных средств в размере 900 долларов со студентов, за поступление на учебу на грантовые места в Китайскую Народную Республику, которая была организована руководителями факультетов Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына и Бишкекского государственного университета имени К.Карасаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела с поличным за вымогательство взятки задержаны "И.Б.М." и "А.С.Х.", в свою очередь "Б.Р.С." водворен в СИЗО ГКНБ.