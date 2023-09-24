Вчера в городе Ханчжоу открылись 19-е Азиатские игры

23 сентября председатель КНР Си Цзиньпин открыл 19-е Азиатские игры. Они проходят в городе Ханчжоу на востоке Китая и продлятся до 8 октября.

Как отмечается, Азиада этого года отличается от всех предыдущих. Не случайно говорят, что эти Игры "самые-самые".

Для участия в Азиатских играх в Ханчжоу зарегистрировались все 45 национальных олимпийских комитетов Олимпийского совета Азии. В спортивных соревнованиях примут участие 12417 спортсменов и 4975 официальных лиц, что станет самым большим числом участников в истории проведения Азиады.

Программа Азиатских игр включает соревнования в 40 видах спорта, 61 дисциплине и 481 спортивном мероприятии. 29 из 40 видов относятся к олимпийским видам спорта. 11 неолимпийских охватывают характерные виды спорта пяти азиатских регионов – Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Центральной Азии и Западной Азии. В программу вошли также такие развивающиеся виды спорта, как скейтбординг, брейк-данс и киберспорт.

Ханчжоу является городом-организатором 19-х Азиатских игр, а города Нинбо, Вэньчжоу, Хучжоу, Шаосин и Цзиньхуа – соорганизаторами. В общей сложности насчитывается 56 мест проведения соревнований, 31 независимая тренировочная площадка, 1 деревня Азиатских игр и 5 дополнительных деревень Азиатских игр в городах-соорганизаторах. По сравнению с предыдущими годами территория проведения 19-й Азиады является самой обширной, а сложность организации мероприятия превышает уровень предыдущих Азиатских игр.

Азиатские игры – одно из наиболее влиятельных международных спортивных событий, и их коммерческое значение заслуживает особого внимания. Согласно официальным данным, работа по развитию рынка Азиатских игр и Азиатских параигр совершила исторический прорыв, а масштабы компаний-спонсоров и доходы от спонсорских инвестиций стали крупнейшими в истории Азиады.

На торжественном приеме в честь открытия XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу председатель КНР Си Цзиньпин сказал:

"Сегодня наступает Цюфэнь (осеннее равноденствие) по китайскому лунному календарю. Весьма символично, что в Китае будет вновь зажжен огонь Азиатских игр в разгар сбора урожая и сезона семейного воссоединения. С момента подачи заявки на проведение игр Китай прилагает максимум усилий для выполнения своего обещания и всестороннего продвижения организационной работы. Мы готовы вместе с ОСА и командами разных стран представить всему миру зрелищное спортивное торжество в совмещении китайского стиля и азиатского колорита, внести новый вклад в развитие олимпийского движения в Азии и во всем мире.

Азиатские игры воплощают в себе чаяния народов Азии на мир, солидарность и инклюзивность. В последние десятилетия Азия сохранила стабильность и быстрый экономический рост, тем самым восхитила мир "азиатским чудом". А Азиатские игры являются своего рода свидетелем, участником и промоутером этого процесса. Нас, азиатов, объединяют общие горы, море, культурно-гуманитарные ценности и единая судьба. В этой связи полагаю важным задействовать потенциал спорта в укреплении мира, придерживаться принципов добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, решительно отказаться от менталитета времен холодной войны и блоковой конфронтации с целью превратить Азию в залог глобального мира.

Рекордное количество спортсменов и самый широкий список спортивной программы демонстрируют большой энтузиазм и твердую поддержку игр в Ханчжоу со стороны народов азиатских стран. Когда человечество сталкивается с беспрецедентными глобальными вызовами, нам необходимо идти вперед к единению через спорт, не упускать исторических возможностей, объединить усилия для преодоления вызовов, претворить в жизнь девиз Азиатских игр "Всегда вперед" во имя совместного развития, открытости и интеграции в Азии.

Азия - одна из колыбелей человеческой цивилизации, она славится своей блестящей культурой. На Азиатских играх будут представлены традиционные азиатские виды спорта, что отражает уникальную сущность азиатской цивилизации - инклюзивность, многогранность и энергичность. Пусть спорт дает нам силу в деле инклюзивного развития, приумножения славной культурной традиции, наращивания контактов и взаимного обогащения ради открытия новой главы в летописи азиатской цивилизации.

На протяжении тысячелетия город Ханчжоу известен изобильной землей и завораживающим сочетанием гор, водных путей, мостов и архитектурных чудес. Нельзя не согласиться с Марко Поло, назвавшим Ханчжоу "самым прекрасным и великолепным городом на земле". Я несколько лет работал здесь в провинции Чжэцзян, которая на пути реформ и открытости невероятно быстрыми темпами добивается высококачественного развития, как авангард китайской модернизации создает образцовую зону всеобщей зажиточности. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем гостям приятного пребывания на столь благодатной чжэцзянской земле и незабываемых впечатлений от предстоящих игр".

Как заявил ИА Синьхуа президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, Азиатские игры в Ханчжоу во многих отношениях стали примером для будущих хозяев Азиатских игр.

"Во-первых, это будет самая масштабная Азиада за всю ее историю, ведь она собрала более 12 000 спортсменов. Во-вторых, она также установит новую планку для устойчивого развития Азиатских игр, в том числе в сфере выбросов парниковых газов, политики нулевых отходов и многих других усилий, - подчеркнул Бах. - Кроме того, игры очень выиграют от энтузиазма китайцев, которые очень любят спорт, а спортсмены будут рады провести время в Китае".

Бах признал важность Китая и его постоянно растущую приверженность олимпийскому движению. "Поистине исключительные зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине подняли этот вид игр на новую высоту, а также познакомили более 300 миллионов китайцев с зимними видами спорта и побудили их ими заняться", - отметил он, назвав этот факт уникальным.

Президент МОК высоко оценил вклад Китая в мировое олимпийское движение. "Сотрудничество с Национальным Олимпийским комитетом КНР продвигается очень хорошо. И во многих международных федерациях Китай играет все более растущую и важную роль, - заявил он. - Это очень ценно, потому что мы видим как фокус мира смещается в сторону Азии, причем это наблюдается не только в сфере спорта. Китай является ведущей страной во многих областях, и именно поэтому мы высоко ценим тесное партнерство, которое выстроилось с ним в области спорта".