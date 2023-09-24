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Китай подарил МЧС Кыргызстана два мобильных полевых госпиталя

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 сентября, передал для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики два мобильных полевых госпиталя.

Они переданы китайской стороной на безвозмездной грантовой основе в рамках договоренностей лидеров двух стран. Мобильные госпитали предназначены для оказания медицинской помощи пострадавшим в зоне чрезвычайных ситуаций.

Мобильный госпиталь фирмы "China Sinopharm International" специально был создан на базе внедорожников, состоит из 19 машин разного направления, каждая из которых имеет отдельную функцию.

Его основная цель - быстро добраться до мест стихийных бедствий и массовых катастроф с помощью специально обученных и подготовленных специалистов. Госпиталь рассчитан на развертывание в короткие сроки. Один мобильный госпиталь имеет возможность принимать 150 амбулаторных больных в сутки, выполнять до 20 хирургических операций, принимать на стационарное лечение 90 больных, также имеется отделение интенсивной терапии на восемь коек.

Каждый госпиталь обслуживают 60 специалистов, а строится он за 5-6 часов. Для медицинского и обслуживающего персонала предусмотрены отдельные палатки на 60 мест со всеми удобствами.

Глава государства в своей речи выразил уверенность в том, что данные госпитали будут спасать человеческие жизни в условиях различных непредвиденных ситуаций.

"Во всем мире увеличивается количество природных и техногенных катастроф, и это становится глобальной проблемой, волнующей людей всего мира. Мы также видим стихийные бедствия, которые в мгновение ока превращают небоскребы в руины. Мы понимаем, что люди уязвимы перед стихийными бедствиями. Давайте, вспомним, что произошло в условиях пандемии коронавирусной инфекции не только с одной страной, но и со всем миром? Можно сказать, что это большое испытание стало отличным сигналом тревоги для усиления работы государственной медицины и МЧС Кыргызстана. В целом, это заболевание доказало, что все человечество может справиться только вместе, сообща, предотвращая природные и техногенные катастрофы, и ликвидируя их последствия. В связи с этим, учитывая чрезвычайные ситуации, тревожащие народы мира, два года назад, в феврале 2021 года Министерству здравоохранения и Министерству чрезвычайных ситуаций было поручено приобрести мобильный полевой госпиталь" , - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил благодарность китайской стороне и сообщил, что один полевой госпиталь будет развернут в городе Бишкек, а второй в городе Ош.

Садыр Жапаров выразил надежду на то, что Министерство здравохранения и Министерство чрезвычайных ситуаций воспользуются возможностью для завершения организации Объединенной службы неотложной медицинской помощи и объединения полевой медицины, как в развитых странах.

"Данное оборудование позволит оказать оперативную, доступную и квалифицированную медицинскую помощь в экстренных ситуациях. В феврале текущего года, передавая пожарную технику, я публично заявил о том, что профессия спасателя превратится в профессию, которой люди будут гордиться. Сегодня я могу повторить эти слова с большой уверенностью. Я твердо верю, что профессия "спасатель" станет одной из тех, которой люди будут гордиться, а молодежь будет с энтузиазмом относиться к ней в будущем", - заключил Президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/432453
Теги:
Китай, Кыргызстан, медицина, автомобили, МЧС
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