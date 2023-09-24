Китай подарил МЧС Кыргызстана два мобильных полевых госпиталя

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 сентября, передал для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики два мобильных полевых госпиталя.

Они переданы китайской стороной на безвозмездной грантовой основе в рамках договоренностей лидеров двух стран. Мобильные госпитали предназначены для оказания медицинской помощи пострадавшим в зоне чрезвычайных ситуаций.

Мобильный госпиталь фирмы "China Sinopharm International" специально был создан на базе внедорожников, состоит из 19 машин разного направления, каждая из которых имеет отдельную функцию.

Его основная цель - быстро добраться до мест стихийных бедствий и массовых катастроф с помощью специально обученных и подготовленных специалистов. Госпиталь рассчитан на развертывание в короткие сроки. Один мобильный госпиталь имеет возможность принимать 150 амбулаторных больных в сутки, выполнять до 20 хирургических операций, принимать на стационарное лечение 90 больных, также имеется отделение интенсивной терапии на восемь коек.

Каждый госпиталь обслуживают 60 специалистов, а строится он за 5-6 часов. Для медицинского и обслуживающего персонала предусмотрены отдельные палатки на 60 мест со всеми удобствами.

Глава государства в своей речи выразил уверенность в том, что данные госпитали будут спасать человеческие жизни в условиях различных непредвиденных ситуаций.

"Во всем мире увеличивается количество природных и техногенных катастроф, и это становится глобальной проблемой, волнующей людей всего мира. Мы также видим стихийные бедствия, которые в мгновение ока превращают небоскребы в руины. Мы понимаем, что люди уязвимы перед стихийными бедствиями. Давайте, вспомним, что произошло в условиях пандемии коронавирусной инфекции не только с одной страной, но и со всем миром? Можно сказать, что это большое испытание стало отличным сигналом тревоги для усиления работы государственной медицины и МЧС Кыргызстана. В целом, это заболевание доказало, что все человечество может справиться только вместе, сообща, предотвращая природные и техногенные катастрофы, и ликвидируя их последствия. В связи с этим, учитывая чрезвычайные ситуации, тревожащие народы мира, два года назад, в феврале 2021 года Министерству здравоохранения и Министерству чрезвычайных ситуаций было поручено приобрести мобильный полевой госпиталь" , - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил благодарность китайской стороне и сообщил, что один полевой госпиталь будет развернут в городе Бишкек, а второй в городе Ош.

Садыр Жапаров выразил надежду на то, что Министерство здравохранения и Министерство чрезвычайных ситуаций воспользуются возможностью для завершения организации Объединенной службы неотложной медицинской помощи и объединения полевой медицины, как в развитых странах.

"Данное оборудование позволит оказать оперативную, доступную и квалифицированную медицинскую помощь в экстренных ситуациях. В феврале текущего года, передавая пожарную технику, я публично заявил о том, что профессия спасателя превратится в профессию, которой люди будут гордиться. Сегодня я могу повторить эти слова с большой уверенностью. Я твердо верю, что профессия "спасатель" станет одной из тех, которой люди будут гордиться, а молодежь будет с энтузиазмом относиться к ней в будущем", - заключил Президент Садыр Жапаров.