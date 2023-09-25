В Оше более 300 школьников приняли участие в первенстве города по легкой ат

В Оше состоялось первенство города по легкой атлетике среди спортсменов 2007, 2008, 2009 года рождения на дистанции 100 м, 300 м, 1000 м. В соревнованиях приняли участие более 300 участников, кроме того в мероприятиях также приняли участие спортсмены из Алайского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Победители соревнований награждены медалями дипломами и ценными призами от Городского комитета по физической культуре и спорту.

Подобные соревнования запланировано проводить ежегодно с целью привлечения школьников к занятиям легкой атлетикой, физической культурой и спортом в целом.

В каждой категории отдельно определены и награждены победители среди мальчиков и девочек.