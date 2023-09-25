Российская авиация получит обновленную "длинную руку" - на ее вооружение поступает модернизированная линейка крылатых ракет, а также ведется работа по принципиально новым изделиям. Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны РФ. О каких системах идет речь и как они увеличат боевые возможности российских стратегических сил - в материале "Известия".

История создания

Во время показа авиационной техники министру обороны России Сергею Шойгу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну на авиабазе Кневичи под Владивостоком 16 сентября командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

С момента своего появления в 1940–1950-х годах крылатые ракеты, или, как их еще тогда называли, "самолеты-снаряды", поступательно развивались по принципу "дальше, выше, быстрее". Росли скорости полета, дальность, а высота полета в атмосфере достигла своего технического максимума.

Но противовоздушные системы также развивались, и возникла почти патовая ситуация, когда новые сверхзвуковые и высотные крылатые ракеты могли оказаться относительно легкой целью для ПВО. И тогда, в конце 1960-х годов, в одном из ведущих исследовательских авиационных центров СССР ГосНИИАС провели научно-исследовательскую разработку "Эхо", чтобы определить облик ракет будущего.

Было установлено, что применение относительно недорогих и простых дозвуковых крылатых ракет большой дальности в условиях ядерного конфликта может оказаться более эффективным, чем удар высокоскоростными стратосферными боеприпасами. Система ПВО потенциального противника могла быть преодолена за счет большого количества изделий в налете, а также за счет применения технологии "недотрог" - крылатые ракеты могли инициировать свои ядерные заряды при поражении средствами ПВО и таким образом "ослепляли" и поражали их электронику, расчищая путь другим ракетам атакующей волны. Скрытность же могла достигаться за счет размера, конструкции и полета на максимально малой высоте с огибанием рельефа местности.

В 1971 году конструкторское бюро "Радуга" вышло с предложением о создании такой ракеты для вооружения стратегической авиации. Но Министерством обороны СССР отвергнуто инициативу из-за ее низких характеристик - она была не сверхзвуковая и какая-то необычная. Как раз в это время завершалось создание мощной и почти гиперзвуковой ракеты Х-45 (масса 4,5 т, дальность действия до 1,5 тыс. км, скорость полета не менее 3.2М), на фоне которой малогабаритные и дозвуковые ракеты выглядели явно проигрышно.

Но в середине 1970-х годов стало известно, что за океаном развернуто несколько программ создания как раз малогабаритных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Возможно, кстати, что там как раз всерьез отнеслись к результатам НИР "Эхо" - вполне вероятно, что ЦРУ могло ознакомиться с ними. И СССР начал догонять США в очередном витке гонки вооружений. В 1976 году начались работы по морскому и наземному комплексам - их вело свердловское КБ "Новатор" с проектом ракеты КС-122 "Гранат".

Ответ Америке

В то же время в МКБ "Радуга" начались работы по нашему ответу американским авиационным крылатым ракетам ALCM - стратегической ракете "воздух-земля" Х-55.

В основу системы наведения легли исследования профессора Александра Красовского из Академии имени Жуковского по экстремальной навигации. Маршрут ракеты строился между участками коррекции, на которых она самостоятельно определяла свои координаты и вносила корректировки в направление полета. В 1981 году она вышла на испытания вместе с первым самолетом-носителем, которым стал четырехмоторный тяжелый ракетоносец Ту-95М-55 (в серии - Ту-95МС).

31 декабря 1983 года авиационный ракетный комплекс со стратегической ядерной крылатой ракетой Х-55 был принят на вооружение дальней авиации СССР. Ту-95МС мог нести шесть ракет на пусковой установке револьверного типа внутри фюзеляжа и до 10 ракет на пилонах под крылом. Дальность действия такого комплекса была межконтинентальной и позволяла наносить удары по территории США с возвратом самолетов-носителей на свои аэродромы.

Совершенствование технологий

Во второй половине 1980-х годов дальняя авиация получила сверхзвуковой самолет-носитель Ту-160 и модернизированную ракету Х-55СМ, дальность полета которой была увеличена за счет применения на ней конформных дополнительных топливных баков. Позже, в начале 2000-х годов на вооружение приняли неядерную крылатую ракету Х-555, которая стала воплощением всех изменений в развитии электроники и была оснащена улучшенной системой наведения.

17 ноября 2015 года в ходе контртеррористической операции в Сирии впервые по целям были применены крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Х-101 и Х-555. Носителями выступали Ту-160 и Ту-95МС. Всего с пяти самолетов применили 34 боеприпаса.

Х-101 стала первой российской "стелс"-ракетой - ее конструкция изначально была выполнена с учетом снижения радиолокационной заметности для радаров вражеской ПВО. Испытания начались в 1998 году, и в течение 2000-х было запущено серийное производство. Новую ракету могли нести как Ту-160, так и модернизированные самолеты Ту-95МСМ. И, конечно, она вошла в комплекс вооружения вновь производимых модернизированных Ту-160М.

Традиционно ракета оснащена выдвижным турбореактивным двигателем и раскладывающимся после пуска крылом. Боевая часть у Х-101 неядерная, но есть ядерный аналог - Х-102. Дальность действия Х-101, по разным оценкам, от 3 тыс. до 5 тыс. километров. Скорость полета - околозвуковая.

Новые возможности

В 2010-х стало ясно, что даже удачные проекты ракет 1990-х годов надо заменять более совершенными изделиями. В 2017 году научный руководитель ГосНИИАС академик Евгений Федосов заявил, что в проект модернизированного самолета Ту-160М заложена перспективная крылатая ракета, дальность полета которой будет значительно превышать эту характеристику Х-101. Так впервые в открытой печати упомянули будущую ракету Х-БД, где БД означает "большая дальность". По словам Федосова, "сегодня обозначилась концепция: не вводить самолеты дальней авиации в зону ПВО противника".

- Он должен работать вне этой зоны, а оружие входит в зону. Если такой самолет несет много оружия, то опять начинает работать принцип информационной деградации у ПВО противника. Не входя в зону ПВО, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. И если мы хорошо разведаем ПВО противника, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировку. Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно, - сказал Федосов.

И вот в 2023 году Министерство обороны России официально объявило о том, что самолеты Ту-160 могут нести ракеты Х-БД с дальностью действия не менее 6,5 тыс км. Сегодня таких нет ни у одной страны в мире. Причем наверняка у них есть как термоядерный, так и обычный "конвенционный" вариант боевых частей. И, вполне возможно, в ближайшие месяцы может состояться дебют новых ракет в специальной военной операции.