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Не работавший с 2007 года аэропорт "Караван" готовится к открытию

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Аэропорт "Караван", который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, откроет новые возможности для воздушного транспорта, которым смогут пользоваться жители Ала-Букинского, Чаткальского и Таш-Комурского районов, и поможет развитию туризма в южном регионе республики. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

"Директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Тимурлан Маданбеков с рабочим визитом посетил аэропорт "Караван" в Джалал-Абадской области, и ознакомился с готовностью южных аэропортов к зиме и проводимыми работами по ремонту и модернизации.

"Первоначальная программа модернизации аэропортов в регионах направлена на повышение экономического потенциала регионов и улучшение внутренних авиамаршрутов", - сказал Т. Маданбеков.

По информации фундамент аэропорта "Караван" был заложен в 1976 году, а первый самолет приземлился в 1980 году. С момента обретения Кыргызстаном независимости последний рейс из аэропорта "Караван" состоялся в 2007 году, и с тех пор аэропорт не действовал.

Отметим, что взлетно-посадочную полосу расширили на 15 метров, и на данный момент она составляет 35 метров, что позволит принимать самолёты модели RJ-85. Общая длина взлетно-посадочной полосы составляет 1740 метров. Аэропорт сможет принимать рейсы в дневное время".


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URL: https://www.vb.kg/432462
Теги:
аэропорт, Джалал-Абадская область
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