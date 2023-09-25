Акция! Смотрите более 200 топовых телеканалов БЕСПЛАТНО

Скачивайте приложение O!TV, подключайте пакет "O!TV Премиум" и смотрите более 200 рейтинговых телеканалов 30 дней БЕСПЛАТНО!

Действие акции ограничено, успейте подключиться до 24 октября.

Пакет "O!TV Премиум" – это более 200 топовых телеканалов с разнообразным контентом в отличном качестве везде, где есть интернет – дома, в дороге или на даче. Вас ждут:

лучшие фильмы и сериалы; топовые спортивные события; свежие новости из мира политики и культуры; улетные юмористические шоу.

Оцените главные преимущества интерактивного ТВ – мировые премьеры, кинопремьеры, всё-всё-всё можно смотреть без перерывов на рекламу сразу на 5 любых устройствах независимо друг от друга и управлять эфиром.

Для подключения просто наберите *750*3# и наслаждайтесь онлайн-трансляциями в приложении O!TV.

Смотреть O!TV можно с любого устройства: смартфона, планшета, ноутбука или телевизоре на платформе Smart TV. Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется.

Приятного просмотра!

Акция действует до 24 октября включительно. Первые 30 дней предоставляются бесплатно с момента подключения (применяются только при первом подключении), далее 7 сомов в день. Стоимость указана с учетом НДС, без НСП.

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