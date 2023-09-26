Погода
$ 88.38 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

Китайские компании в Ферганской области построят четыре фотоэлектростанций

527  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство Ферганской области и китайские бизнесмены заключили соглашение о строительстве четырех фотоэлектростанций (ФЭС) в этом регионе Узбекистана. Общая сумма инвестиций в данные проекты составит $1 млрд, передает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Возведением ФЭС займутся компании China Power International, CAMC Engineering, Shaanxi Xiangsheng Industrial Group и China Huadian Engineering.

Кроме того, в Фуркатском районе Ферганской области китайская корпорация DongFeng Special Car Company намерена построить завод по производству электробусов. На первом этапе иностранные партнеры вложат в развитие предприятия порядка $100 млн. Планируется, что это позволит выпускать до 1000 единиц техники в год.

Фотоэлектрическая станция (ФЭС) преобразует энергию солнечного света – ультрафиолет в электроэнергию, накапливая ее в аккумуляторных батареях.

С другой компанией - Jiangxi Anchi New Energy Technology - ферганские чиновники договорились наладить производство аккумуляторов для электробусов и устройств для зарядки экологически чистого транспорта. В эти предприятия партнеры из КНР инвестируют $30 млн и $50 млн соответственно.

Кроме того, достигнуты соглашения о реализации еще около десяти проектов в сфере легкой промышленности, переработки меди, производства сельхозтехники и строительных материалов. Ожидается, что в совокупности китайцы вложат в эти СП более $120 млн.

Пресс-служба хокимията (администрации) Ферганской области уточняет, что контракты были заключены в ходе рабочего визита узбекских чиновников во главе с главой региона Хайрулло Базаровым в Китай. По итогам встреч стороны подписали 29 соглашений по торговым и инвестиционным проектам на сумму $1,37 млрд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432475
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  