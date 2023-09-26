В октябре откроется авиарейс Чэнду - Бишкек

Как сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев, на сегодня открыты авиарейсы по маршруту Сиань - Бишкек, увеличена частота рейсов по маршруту Урумчи - Бишкек. В октябре 2023 года планируется открытие рейсов по маршруту Чэнду - Бишкек. В ближайшее время Китай и Кыргызстан намерены открыть прямой рейс Пекин - Бишкек.

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в КНР принял участие в церемонии открытия Глобального форума по устойчивому транспорту–2023 в Пекине, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Бакыт Торобаев передал от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова слова приветствия и наилучшие пожелания всем участникам форума. В контексте повестки форума зампред подчеркнул необходимость реализации крупных проектов, в частности, железной дороги Китай - Кыргызстан -Узбекистан.

"Успешная реализация этого проекта выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около 4-х миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки, окажет положительное влияние на рост объемов взаимной торговли", – сказал Бакыт Торобаев.

Он также отметил необходимость расширения транспортного потенциала региона посредством строительства дороги Барскоон –Учтурфан -Аксу, которая будет проходить через планируемый новый пункт пропуска "Бедел". Документ для реализации проекта был подписан в августе 2023 года в рамках рабочего визита председателя кабмина Акылбека Жапарова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Зампред кабмина напомнил, что в мае 2023 года состоялся государственный визит президента Садыра Жапарова в КНР, в ходе которого прошли исторически значимые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.