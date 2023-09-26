Рейтинг лучших банков для ваших вкладов

Банковские вклады помогают приумножить доход и защитить его от инфляции. Их услугами пользуются все, кто боится держать кровно заработанные "под подушкой" или ищет надежный инструмент для диверсификации инвестиций. Вкладчики могут разделить сумму и открыть несколько депозитов в разных банках. От условий вклада зависит, сколько банк вернет денег и сколько вы заработаете таким способом. Чтобы не ошибиться еще в самом начале, посмотрите актуальный рейтинг банков по вкладам в Кыргызстане и выберите подходящий.
Банки Кырзызстана предлагают разные условия по депозитам. Все доступные виды вкладов можно разделить на:
Чтобы выбрать надежное учреждение, обращайтесь в лучшие банки Кыргызстана. Рейтинг вкладов Бишкек поможет выбрать вклад с возможностью пополнения или частичного снятия, с высоким процентом без капитализации или с небольшой процентной ставкой, но ежемесячной капитализацией. С помощью депозитного онлайн-калькулятора вы сможете понять, куда выгоднее вложить средства в вашем случае.
Клиенты банков делают вклады в сомах, рублях и долларах. Процентная ставка депозитов в национальной валюте всегда выше, чем в иностранной.
ТОП-5 банков по вкладам в сомах с самым большим процентом
|Название банка
|Минимальная сумма вклада, сом
|Процентная ставка, %
|Минимальный срок вклада, мес.
|Leasing.express
|от 50000
|24,5
|от 12
|"Айыл Банк"
|от 1000
|17,54
|36
|Kyrgyzkommersantbank KKB
|от 1000
|16,1
|36
|"Банк Компаньон"
|от 1000
|15,85
|от 24
|"Салым Финанс"
|от 1000
|15
|от 9
ТОП-5 банков по вкладам в рублях с самым большим процентом
|Название банка
|Минимальная сумма вклада, руб.
|Процентная ставка, %
|Минимальный срок вклада, мес.
|Leasing.express
|от 50000
|11
|24
|MBank
|от 1000
|8,5
|36
|"РСК Банк"
|от 1
|8,3
|36
|"Банк Азии"
|от 5000
|8
|от 24
|"Бакай Банк"
|от 5000
|8
|36
ТОП-5 банков по вкладам в долларах с самым большим процентом
|Название банка
|Минимальная сумма вклада, $
|Процентная ставка, %
|Минимальный срок вклада, мес.
|Leasing.express
|от 1000
|11
|24
|Capital Bank
|от 1000
|8
|36
|"Салым Финанс"
|от 20
|6
|от 9
|"РСК Банк"
|от 1
|4,8
|36
|DemirBank
|от 100
|4,25
|24
Перед тем как открыть вклад, ознакомьтесь с аналитикой финансовых экспертов. Они могут рекомендовать открыть краткосрочные депозиты в национальной валюте, а долгосрочные - в иностранной, или сделать наоборот в зависимости от макроэкономических факторов.