Рейтинг лучших банков для ваших вкладов

Банковские вклады помогают приумножить доход и защитить его от инфляции. Их услугами пользуются все, кто боится держать кровно заработанные "под подушкой" или ищет надежный инструмент для диверсификации инвестиций. Вкладчики могут разделить сумму и открыть несколько депозитов в разных банках. От условий вклада зависит, сколько банк вернет денег и сколько вы заработаете таким способом. Чтобы не ошибиться еще в самом начале, посмотрите актуальный рейтинг банков по вкладам в Кыргызстане и выберите подходящий.

Как правильно выбрать банк для депозита в Кыргызстане

Банки Кырзызстана предлагают разные условия по депозитам. Все доступные виды вкладов можно разделить на:

Бессрочные (до востребования) - депозиты с низкой процентной ставкой, которые вкладчики могут снять полностью в любое время. Срочные - вклады с высокой процентной ставкой, которые нельзя вернуть до установленного в договоре срока или можно частично обналичить. Комбинированные - вложения на гибких условиях. В зависимости от договора банки могут ежемесячно выплачивать начисленные проценты, но всю сумму вклада отдавать в последний день действия депозита. Или вкладчики могут вернуть свои деньги раньше установленного срока, но получить меньший процент, чем был оговорен изначально.

Чтобы выбрать надежное учреждение, обращайтесь в лучшие банки Кыргызстана. Рейтинг вкладов Бишкек поможет выбрать вклад с возможностью пополнения или частичного снятия, с высоким процентом без капитализации или с небольшой процентной ставкой, но ежемесячной капитализацией. С помощью депозитного онлайн-калькулятора вы сможете понять, куда выгоднее вложить средства в вашем случае.

В каком банке Кыргызстана открыть депозит

Клиенты банков делают вклады в сомах, рублях и долларах. Процентная ставка депозитов в национальной валюте всегда выше, чем в иностранной.

ТОП-5 банков по вкладам в сомах с самым большим процентом

Название банка Минимальная сумма вклада, сом Процентная ставка, % Минимальный срок вклада, мес. Leasing.express от 50000 24,5 от 12 "Айыл Банк" от 1000 17,54 36 Kyrgyzkommersantbank KKB от 1000 16,1 36 "Банк Компаньон" от 1000 15,85 от 24 "Салым Финанс" от 1000 15 от 9

ТОП-5 банков по вкладам в рублях с самым большим процентом

Название банка Минимальная сумма вклада, руб. Процентная ставка, % Минимальный срок вклада, мес. Leasing.express от 50000 11 24 MBank от 1000 8,5 36 "РСК Банк" от 1 8,3 36 "Банк Азии" от 5000 8 от 24 "Бакай Банк" от 5000 8 36

ТОП-5 банков по вкладам в долларах с самым большим процентом

Название банка Минимальная сумма вклада, $ Процентная ставка, % Минимальный срок вклада, мес. Leasing.express от 1000 11 24 Capital Bank от 1000 8 36 "Салым Финанс" от 20 6 от 9 "РСК Банк" от 1 4,8 36 DemirBank от 100 4,25 24

Перед тем как открыть вклад, ознакомьтесь с аналитикой финансовых экспертов. Они могут рекомендовать открыть краткосрочные депозиты в национальной валюте, а долгосрочные - в иностранной, или сделать наоборот в зависимости от макроэкономических факторов.