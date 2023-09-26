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Рейтинг лучших банков для ваших вкладов

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Банковские вклады помогают приумножить доход и защитить его от инфляции. Их услугами пользуются все, кто боится держать кровно заработанные "под подушкой" или ищет надежный инструмент для диверсификации инвестиций. Вкладчики могут разделить сумму и открыть несколько депозитов в разных банках. От условий вклада зависит, сколько банк вернет денег и сколько вы заработаете таким способом. Чтобы не ошибиться еще в самом начале, посмотрите актуальный рейтинг банков по вкладам в Кыргызстане и выберите подходящий.

Как правильно выбрать банк для депозита в Кыргызстане

Банки Кырзызстана предлагают разные условия по депозитам. Все доступные виды вкладов можно разделить на:

  1. Бессрочные (до востребования) - депозиты с низкой процентной ставкой, которые вкладчики могут снять полностью в любое время.
  2. Срочные - вклады с высокой процентной ставкой, которые нельзя вернуть до установленного в договоре срока или можно частично обналичить.
  3. Комбинированные - вложения на гибких условиях. В зависимости от договора банки могут ежемесячно выплачивать начисленные проценты, но всю сумму вклада отдавать в последний день действия депозита. Или вкладчики могут вернуть свои деньги раньше установленного срока, но получить меньший процент, чем был оговорен изначально.

Чтобы выбрать надежное учреждение, обращайтесь в лучшие банки Кыргызстана. Рейтинг вкладов Бишкек поможет выбрать вклад с возможностью пополнения или частичного снятия, с высоким процентом без капитализации или с небольшой процентной ставкой, но ежемесячной капитализацией. С помощью депозитного онлайн-калькулятора вы сможете понять, куда выгоднее вложить средства в вашем случае.

В каком банке Кыргызстана открыть депозит

Клиенты банков делают вклады в сомах, рублях и долларах. Процентная ставка депозитов в национальной валюте всегда выше, чем в иностранной.

ТОП-5 банков по вкладам в сомах с самым большим процентом

Название банкаМинимальная сумма вклада, сомПроцентная ставка, %Минимальный срок вклада, мес.
Leasing.expressот 5000024,5от 12
"Айыл Банк"от 100017,5436
Kyrgyzkommersantbank KKBот 100016,136
"Банк Компаньон"от 100015,85от 24
"Салым Финанс"от 100015от 9

ТОП-5 банков по вкладам в рублях с самым большим процентом

Название банкаМинимальная сумма вклада, руб.Процентная ставка, %Минимальный срок вклада, мес.
Leasing.expressот 500001124
MBankот 10008,536
"РСК Банк"от 18,336
"Банк Азии"от 50008от 24
"Бакай Банк"от 5000836

ТОП-5 банков по вкладам в долларах с самым большим процентом

Название банкаМинимальная сумма вклада, $Процентная ставка, %Минимальный срок вклада, мес.
Leasing.expressот 10001124
Capital Bankот 1000836
"Салым Финанс"от 206от 9
"РСК Банк"от 14,836
DemirBankот 1004,2524

Перед тем как открыть вклад, ознакомьтесь с аналитикой финансовых экспертов. Они могут рекомендовать открыть краткосрочные депозиты в национальной валюте, а долгосрочные - в иностранной, или сделать наоборот в зависимости от макроэкономических факторов.


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