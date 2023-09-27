Рамзан Кадыров приказал изъять в Чечне все новые учебники по истории

В Чечне из-за главы о репрессированных народах изъяты из школ новые учебники истории России под редакцией Владимира Мединского, передает Arbat.media.

Об изъятии учебников по истории написал председатель правительства республики Магомед Даудов. Он подтвердил, что учебники изъяты по поручению президента Рамзана Кадырова.

Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины", – написал Даудов.

Этот текст репостнул министр информации Чечни Ахмед Дудаев.

Однако после того, как на это обратили внимание СМИ, оба чиновника удалили сообщения.

Чуть позже бывший министр культуры и автор учебника Владимир Мединский, со слов Даудова, согласился "привести в порядок" главу, вызвавшую недовольства среди властей Чечни.

Мединский, якобы, признал, что "данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести ее в порядок".

Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана Рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника, - заявил Даудов.

Отметим, в новом учебнике сказано, что "на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар" в 1943-1944 годах было принято решение ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их коллективному наказанию, а именно насильственному переселению в восточные регионы.

По разным оценкам, в период с февраля по март 1944 года из Чечено-Ингушской АССР было депортировано порядка 500 - 650 тысяч чеченцев и ингушей - депортировали их в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.