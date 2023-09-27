В Бишкеке пройдут выставка "АгроТехЭкспо-2023" и ярмарка "Алтын Күз"

Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики с 20 по 22 октября 2023 года планируется проведения Республиканской агропромышленной выставки "АгроТехЭкспо-2023" и продовольственной ярмарки "Алтын Күз" в Бишкеке на площади имени Т.Усубалиева перед зданием Кабинета Министров Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

""АгроТехЭкспо-2023" - это крупнейшая выставка в Кыргызстане, представляющая полный спектр техники и технологий для агропромышленного комплекса от ведущих мировых производителей. Основной целью выставки является презентация аграрного потенциала Кыргызстана инвесторам, формирование конкурентного рынка сельскохозяйственной техники, повышение осведомленности фермеров о новейших агропромышленных технологиях.

Выставка является важным мероприятием в Кыргызстане по аграрной тематике где будет предоставлена возможность ведущим мировым производителям сельскохозяйственных машин и оборудования по переработке сельхозпродукции, показа и демонстрации своей продукции широкой общественности. Выставка пройдет в центре столицы на площади свыше 15000 кв. метров. На ней будут представлены новейшие мировые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования перерабатывающей промышленности, новых инновационных технологий, сорта семян, виды удобрений, ветеринарных препаратов, средства защиты растений, агрохимикатов, энергетических средств, пород племенных животных и других сельскохозяйственных товаров. Главными экспонатами выставки являются техника ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, как Джон-Дир, Клаас, Лемкен, Нью-Холанд, МТЗ, Ростсельмаш, УТО, Фотон-Ловол, Зумлион, Гомсельмаш и другие. Будут показаны свыше 200 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторы, комбайны, почвообрабатывающая техника, посевные машины и оборудование для перерабатывающей промышленности.

В рамках "АгроТехЭкспо-2023" будет проведена презентация проектов по лизингу, организаторами которой выступают Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики и ОАО "Айыл Банк". В ходе презентации будут представлены лизинговые проекты, реализуемые в Кыргызской Республике, обсуждены вопросы, связанные с осуществлением лизинговых поставок сельскохозяйственных машин, об участии финансово-кредитных учреждений в лизинговых операциях в Кыргызстане, страхованию предметов в лизинг и другие.

Ожидается, что за три дня работы выставки и ярмарки ее посетят свыше 15000 фермеров и крестьян из всех областей республики.

Торжественное мероприятие посвященное Дню работников сельского хозяйства Кыргызской Республики пройдет в Кыргызском драматическом театре им. Т. Абдымомунова 20 октября 2023 года, и работа Аграрного форума – 21.10.2023г.

В рамках проведения выставки будет организована ярмарка "Алтын-Куз" для реализации горожанам и гостям столицы сельскохозяйственной продукции всех видов, где все желающие могут приобрести мясо, мед, овощи и фрукты по приемлемой цене.

Во вопросу участие в данном мероприятии просим обращатся по адресу г. Бишкек, ул. Киевская 96А, 7 этаж, 712 кабинет, тел: (996-0312) - 664509, 623629, 664481. E-mail: tehinspekzia@mail.ru".