Депутат ЖК: 70 процентов освобожденных из тюрем совершают рецидив

В КР 70 процентов освобожденных из тюрем повторно идут на преступления, сообщил на заседании комитета ЖК депутат Дастан Бекешев.

Парламентарий предложил не просто выпускать на свободу людей, а заниматься их моральным составляющим, а также привлекать к трудовым работам.

"Пусть трудятся на пользу общества, например, убираются в домах престарелых. Пусть понимают, что их не просто освободили по амнистии. Это надо заслужить. Тогда они будут меньше идти на повторные преступления, зная, что их рано или поздно снова отпустят", - подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время в Кыргызстане в отношении осужденных работает Департамент пробации при Министерстве юстиции КР. Именно он должен не только заниматься "отметкой" освободившихся из мест лишения свободы граждан, но и пресекать возможность их рецидива.