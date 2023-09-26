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Антимонополия провела мониторинг цен на хлеб

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Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики КР провела мониторинг цен на хлеб по республике с 23 по 25 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Антимонополии.

"В ходе мониторинга было установлено, что цены на хлеб формовой остались стабильными, тогда как цены на хлеб тандырный -лепешка несколько выросли.

В связи с чем, председатель Службы Гульшат Асылбаева провела встречу с Максатом Момоевым, председателем хлебной ассоциации "Мол Нан", и Рустамом Джунушевым, главой Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана. На встрече обсуждались вопросы по стабилизации цен на хлеб, принятия совместных мер по сдерживанию цен.

По словам председателя хлебного объединения "Мол Нан" Максата Момоева, в Бишкеке 6 крупных и 23 малых предприятия производят различные виды хлеба. Помимо Бишкека, они обеспечивают хлебом население, проживающее от Кара-Балты до Быстровки.

Глава Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана Рустам Джунушев сообщил, что цены на хлеб тандырный выросли, а цены на хлеб формовой стабильны.

Служба антимонопольного регулирования ежедневно отслеживает цены на хлеб и продолжает работу по поддержанию цен на стабильном уровне".


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URL: https://www.vb.kg/432495
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан
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