Казахстан хочет утроить закупки бензина у России

Замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика утроит закупки бензина у России, сообщает ВЭС24.

По его словам, сегодня у Казахстана и РФ подписаны индикативные балансы на поставку 40 тыс. т бензина, дополнительно минэнерго страны направило письмо российским коллегам об увеличении еще на 70 тыс. т, сообщил Аккенженов.

"То есть это будет составлять порядка 110 тысяч тонн", приводит "Sputnik Казахстан" слова Аккенженова.

Он уточнил, что Казахстан намерен экспортировать ГСМ из России в связи с ремонтом на Атырауском НПЗ.

Ремонт на НПЗ в Атырау продлится с 1 октября по 3 ноября.

Чиновник объяснил, что если Атырауский завод хорошо выйдет с ремонта, то у Казахстана будет потребность в поставках из России порядка 15 тыс. тонн в октябре.

Аккенженов считает, что запрашиваемые объемы поставок вряд ли понадобятся республике.