Садыр Жапаров наградил призеров чемпионата мира по борьбе

"Мы не оставим без внимания спортсменов, высоко и гордо поднимающих флаг страны, их достижения будут оценены по достоинству", - сказал Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 сентября, на торжественной церемонии чествования призеров Чемпионата мира по борьбе.

Глава государства выступил с поздравительной речью, в которой от имени всех кыргызстанских болельщиков выразил им благодарность за то, что они с честью прошли через испытания, проявили лучшие волевые качества на прошедшем чемпионате мира по борьбе в Белграде.

Садыр Жапаров с большим удовлетворением констатировал, что Кыргызстан занял третье место в командном зачете среди более чем 30 стран мира. Впервые в истории страны достигнут такой результат. Эти достижения наполнили сердца миллионов кыргызстанцев-болельщиков гордостью за свою страну, за спортсменов.

"Мы возлагаем большие надежды и уверены в тех, кто выиграл путевку на 33-е летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Бесспорно, мы не оставим без внимания спортсменов, высоко и гордо поднимающих флаг страны, и обещаем, что их достижения будут оценены по достоинству", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, как на этом чемпионате каждый внимательно наблюдал за действиями и усилиями Акжола Махмудова, Жоламана Шаршенбекова и Жумашбек уулу Тайырбека, которые безупречно справились с поставленной перед собой задачей.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на спортсменке Айсулуу Тыныбековой, которая стала талисманом в кыргызской женской борьбе, в ее победе были уверены все заранее. Никто не сомневался в том, что она принесет в копилку Кыргызстана золотую медаль.

Также он особо оценил упорство и смелость Айпери Медет кызы, которая несмотря на травму, до конца боролась за честь страны и завоевала серебряную медаль.

"За вашим успехом стоят десять, а может и двадцать лет неустанной, непрерывной работы. Как человек, занимающийся спортом, я очень хорошо это понимаю. Благодаря своему трудолюбию, упорству, железной воле, а также мастерству тренеров спортсмены одерживают победу. Как говорится в пословице: "земля не поглотит труд молодца", так же и ваш труд не пройдет даром. Вы не только прославите свою Родину, но и зажжете сердца тысячи молодых людей.

Это не первый и не последний ваш успех. Вы также порадовали всех нас высокими результатами на V Исламских играх, прошедших в августе в Турции. На чемпионате в Сербии вы еще раз подтвердили силу кыргызского спорта. Даст Бог, вас впереди ждут еще большие достижения", - сказал Президент.

Глава государства выразил благодарность тренерскому составу национальной сборной страны за их неустанный труд, патриотизм, подготовку спортсменов международного уровня, основу, которая заложена в них, и теперь спортсмены приносят победу стране. Кроме того, Садыр Жапаров поблагодарил родителей спортсменов, отдельно отметив вклад в воспитание чемпионов.

В ходе выступления он также дал напутствие присутствующим спортсменам-борцам, участвующим в XIX Азиатских играх в Китае, замотивировав их на успешное выступление.

Президент Садыр Жапаров, пожелав спортсменам и тренерам команды крепкого здоровья, обратился с просьбой: продолжать давать положительный пример молодому поколению, воспитать еще больше кыргызстанских спортсменов, которые будут удивлять весь мир.

В ходе церемонии награждения Глава государства вручил призерам денежные сертификаты на сумму:

Так, спортсмены Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, завоевавшие золото, получили по 1 млн сомов;

Айпери Медет кызы, взявшая серебряную медаль – 750 тысяч сомов;

Тайырбек Жумашбек уулу, завоевавший бронзовую медаль – 500 тысяч сомов.

А также денежных наград удостоены тренеры спортсменов.