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Адреса точек продаж угля в городе Бишкек

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По данным пресс-службы мэрии Бишкека на территории Ленинского района имеется 7 топливных баз это:

Угольная база по ул. Мурманская 126 (уголь Кара-Кече)

ОсОО "Кара-Тоо" ул. Мурманская 45/2 (быв. ОсОО Торг-Синтез) (уголь Кара-Жыра),

ОсОО "Береке" ул. Мурманская 122, 122а (уголь Кара-Кече),

ОсОО "Беш Сары" ул. Мурманская 1Б (уголь Кара-Кече),

Угольная база Министерства обороны Кыргызской Республики по адресу по пр. Дэн Сяопина.306а (уголь Кара-Кече)

ИП "Болотбеков" Пр. Дэн Сяопина 308/4 (уголь Кара-Кече)

ОсОО "Золотая корпорация" Мурманская 1Б заезд с южной стороны (уголь Шабыркуль).

Адрес точки продажи угля по Октябрьскому району

На территории Октябрьского района имеется 1 топливная баз это:

ОсОО "Глобал Азия Пропертиз" ж/м "Токольдош" на станции "Аламедин"

На территории Свердловского акимиата имеется 1 топливная база по улице Достоевского №1 ИК "Гефест".


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URL: https://www.vb.kg/432503
Теги:
Ленинский район, уголь, Бишкек
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