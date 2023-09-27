Адреса точек продаж угля в городе Бишкек

По данным пресс-службы мэрии Бишкека на территории Ленинского района имеется 7 топливных баз это:
Угольная база по ул. Мурманская 126 (уголь Кара-Кече)
ОсОО "Кара-Тоо" ул. Мурманская 45/2 (быв. ОсОО Торг-Синтез) (уголь Кара-Жыра),
ОсОО "Береке" ул. Мурманская 122, 122а (уголь Кара-Кече),
ОсОО "Беш Сары" ул. Мурманская 1Б (уголь Кара-Кече),
Угольная база Министерства обороны Кыргызской Республики по адресу по пр. Дэн Сяопина.306а (уголь Кара-Кече)
ИП "Болотбеков" Пр. Дэн Сяопина 308/4 (уголь Кара-Кече)
ОсОО "Золотая корпорация" Мурманская 1Б заезд с южной стороны (уголь Шабыркуль).
Адрес точки продажи угля по Октябрьскому району
На территории Октябрьского района имеется 1 топливная баз это:
ОсОО "Глобал Азия Пропертиз" ж/м "Токольдош" на станции "Аламедин"
На территории Свердловского акимиата имеется 1 топливная база по улице Достоевского №1 ИК "Гефест".