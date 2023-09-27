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Глава Минприроды принял участие в Токийской неделе зеленой трансформации

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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелис Тургунбаев принял участие в Токийской неделе зеленой трансформации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Данное мероприятие – одно из ключевых на тему чистой энергетики. Представители более 30 стран прибыли в Токио, чтобы обсудить перспективы зеленой трансформации и найти идеальный баланс между энергетической безопасностью и мерами противодействия изменениям климата.

Глава Минприроды выступил с докладом о переходе на возобновляемые источники энергии и обеспечении углеродной нейтральности в нашей стране. Также он встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Нисимуро Ясутоши, министром по вопросам энергетики Катара и президентом нефтегазовой компании "Катар Энерджи" Саадом бин Шерида Аль Кааби и главой нефтегазовой компании Малайзии Тенгку Тауфиком".


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URL: https://www.vb.kg/432504
Теги:
Минприродресурсов, Япония, Кыргызстан
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