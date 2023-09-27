Пограничники КР задержали граждан РУз с частично поддельными документами

Пограничники пунктов пропуска "Достук-автодорожный" и "Маданият-автодорожный" задержали несколько граждан Узбекистана с частично поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Кроме того, на КПП "Достук-автодорожный" был задержан гражданин Узбекистана – Д.М., 1992 г.р., который пытался пересечь госграницу без прохождения паспортного контроля.

В ходе опроса узбекистанец признался, что нарушил законный срок пребывания на территории Кыргызстана и обратился к некоему гражданину Т.М.у., который обещал за вознаграждение провести его через пункт пропуска. В итоге оба нарушителя были задержаны.

На следующий день пограничники КПП "Достук-автодорожный" задержали гражданина Узбекистана А.Б., 2003 г.р., который пытался пересечь госграницу с поддельным оттисками дата-штампа.

С частично поддельным свидетельством на право возвращения в Республику Узбекистан в пункте пропуска "Маданият-автодорожный" была также задержана гражданка Узбекистана П.Б., 1975 г.р.

После оформления соответствующих документов все задержанные граждане были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".