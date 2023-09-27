Погода
$ 88.54 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

Пограничники КР задержали граждан РУз с частично поддельными документами

340  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники пунктов пропуска "Достук-автодорожный" и "Маданият-автодорожный" задержали несколько граждан Узбекистана с частично поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Кроме того, на КПП "Достук-автодорожный" был задержан гражданин Узбекистана – Д.М., 1992 г.р., который пытался пересечь госграницу без прохождения паспортного контроля.

В ходе опроса узбекистанец признался, что нарушил законный срок пребывания на территории Кыргызстана и обратился к некоему гражданину Т.М.у., который обещал за вознаграждение провести его через пункт пропуска. В итоге оба нарушителя были задержаны.

На следующий день пограничники КПП "Достук-автодорожный" задержали гражданина Узбекистана А.Б., 2003 г.р., который пытался пересечь госграницу с поддельным оттисками дата-штампа.

С частично поддельным свидетельством на право возвращения в Республику Узбекистан в пункте пропуска "Маданият-автодорожный" была также задержана гражданка Узбекистана П.Б., 1975 г.р.

После оформления соответствующих документов все задержанные граждане были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432505
Теги:
граница, нарушения, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  