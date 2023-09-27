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Настоящий спектакль-променад для туристов появился в Бишкеке

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Первый в Бишкеке иммерсивный аудиоспектакль покажут во Всемирный день туризма. Аудиоспектакль "Связи" - яркая двухчасовая экскурсия по Бишкеку, где истории нашего города будут рассказаны голосами профессиональных актеров. Иммерсивный аудиоспектакль - это и театральная постановка, и квест, и путешествие.

Ко всемирному дню туризма ОсОО Mice Group вместе с Фондом поддержки развития туризма в КР разработали новый формат проведения городских туров, где события происходят с вами и вокруг вас, а турист передвигается по городу, слушая лишь голоса в наушниках. Гид – только контролирует процесс.

В рамках тура вы услышите рассказ о городе Бишкек, его истории и архитектуре, прогуливаясь по центральным улицам, почувствуете связь между прошлым и будущим Бишкека.

На сегодняшний день иммерсивные аудиоспектакли уже проводятся по всему миру, в странах СНГ они появились недавно, а в Кыргызстане – впервые. Новый формат экскурсии для Бишкека создавали около пяти месяцев. В случае успеха такие экскурсии планируется запустить и в других городах Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/432506
Теги:
Бишкек
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