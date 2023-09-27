В Бишкеке торжественно отметили День образования КНР

Вчера, 26 сентября 2023 года, в Бишкеке отметили 74-летие образование Китайской Народной Республики.

В торжестве, организованном посольством КНР в КР приняли участие представители администрации президента Кыргызской Республики, депутаты Жогорку Кенеша, министры, руководители государственных ведомств, международных организаций, дипломатический корпус, представители бизнес-кругов, китайской диаспоры и видные деятели культуры и искусства Кыргызстана, а также СМИ.

- Всесторонне построено среднезажиточное общество, выведены из крайней бедности почти 100 миллионов сельских жителей, осуществлена цель первого столетия, - сказала посол КНР в КР Ду Дэвэнь.

Она выразила уверенность в том, что народы Китая и Кыргызстана будут в дальнейшем продвигать создание сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана.

- Наш сосед - великий Китай является образцом успешного государственного управления, политического, экономического и социального развития, - процитировал слова поздравления от имени председателя Кабинета министров КР Акылбека Жапарова, заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азимбакиев.

Автор: Суйунбек Шамшиев