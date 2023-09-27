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ГКНБ выявил незаконное распределение квартир среди сотрудников ГУВД

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР за фальсификацию документов при распределении служебных квартир задержаны сотрудники ГУВД Ошской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2021 году в г.Ош был построен 220 квартирный дом для сотрудников милиции, которые получили квартиры согласно очередности. После поступления многочисленных жалоб по факту неправомерного распределения квартир правоохранительными органами области было возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено за отсутствием в действиях должностных лиц УВД Ошской области состава преступления.

Однако Генеральной прокуратурой КР уголовное дело было возобновлено и поручено ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.

Проведенным расследованием установлено, что в 2021 году руководство отдела внутренних дел на транспорте УВД Ошской области, в лице начальника М.Ы.А. и его заместителя Ж.М.Р., злоупотребляя своим должностным положением, специально произвели ротацию сотрудников-первоочередников в другие регионы. Далее вступив в сговор с членами ЖБК и сфальсифицировав документы, включили в список первоочередников лиц, ранее не состоявших в очереди, за финансовое вознаграждение.

На основе собранных следствием доказательств, 25 сентября 2023 года задержаны и водворены в ИВС ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области начальник ОВДТ "М.Ы.А.", его заместитель "Ж.М.Р." и сотрудник "Д.А.К.". Следствие продолжается", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/432510
Теги:
ГКНБ, ГУВД, Джалал-Абадская область, задержание, Ошская область
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