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Камчыбек Ташиев оказал помощь вдове с тремя детьми

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- Бакыт Басарбек
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В рамках проводимой активной работы по решению проблем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, заместитель председателя кабинета министров КР – председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев принял гражданку Кубанычбек кызы Кымбат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По словам Кымбат, она родилась 1 января 1996 года. До семи лет её воспитывала мать и она росла без отца. В раннем детстве вместе с матерью жили в городе Бишкек и в городах Казахстана. В 7 лет мать отдала её на удочерение в бездетную семью в селе Сокулук, где воспитывались десять сирот или отказников, как и она сама.

В 2011-2023 годы работала в Казахстане. Позже вышла замуж за молодого человека, с которым вместе выросли. Родила троих детей (2, 4, 5 лет). В Кыргызстан они вернулись в июне этого года, в связи с болезнью супруга (муж заболел инфекционной формой туберкулеза). В августе этого года он скончался от болезни.

Кымбат в настоящее время временно проживает на пересечении улиц Киевской и Уметалиева. Испытывает финансовые затруднения.

В свою очередь, председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев оказал материальную помощь Кымбат Кубанычбек кызы и пообещал помочь в решении её вопросов", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/432511
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, Помощь
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