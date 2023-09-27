В Бишкеке состоится IV-й Международный многожанровый конкурс юных талантов

На днях, с 28 сентября по 1 октября в Бишкеке состоится IV-й Международный многожанровый фестиваль-конкурс юных талантов "KGтай", в котором примут участие таланты в возрасте от 7 до 16 лет.

Основной целью фестиваля-конкурса является выявление и поддержка юных дарований, расширение и укрепление дружественных связей, творческих контактов детей и молодежи стран-участников, а также пропаганда идеи мира и межнациональной дружбы через творчество детей и юношества. Пропаганда идеи миростроительства и привитие национальных и мультикультурных ценностей через культуру и искусство разных стран и народов, а также ознакомление с культурой и традициями Кыргызстана.

Конкурсная программа фестиваля будет проходить в вокальном направлении, а фестивальная программа будет многожанровой, где примут участие танцевальные коллективы, вокалисты, театральные студии, инструменталисты. Фестиваль-конкурс будет оценивать компетентное жюри – Народные, Заслуженные артисты Кыргызстана и деятели культуры Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

На этом фестивале-конкурсе дети смогут проявить не только свои таланты, для них будут организована развлекательная программа – поход на концерт в Национальный театр оперы и балета.

Программа фестиваля:

28 сентября в 17.00 - Открытие Фестиваля, жеребьевка.

29 сентября с 10.00 - конкурс вокалистов, в двух турах.

30 сентября с 10.00 – 13.00 – фестивальная программа.

1 октября в 10.00 - Гала-концерт, подведение итогов, награждения, закрытие Фестиваля.

Вход свободный.

Как рассказывает организатор фестиваля Гульнара Тойгонбаева, в этот раз мы ожидается приезд талантливых детей и творческих коллективов из разных стран.

"Казалось бы, идея провести Международный многожанровый фестиваль-конкурс юных талантов "KGтай" в Кыргызстане появилась не так давно, ну а сегодня мы на пороге проведения его в 4-й раз. Так в 2019 этом году, накопив достаточный опыт - проведя 5 сезонов Телевизионного конкурса "KGтай" на НТРК и на канале НТС, посетив и поучаствовав в фестивалях и конкурсах в ближнем и дальнем зарубежье, мы впервые провели подобный праздник детского творчества и у нас, в Кыргызстане. Он состоялся при участии юных талантов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Второй фестиваль-конкурс, в связи с пандемией, прошёл в онлайн формате на ю-туб канале нашего проекта, где приняли участие 134 конкурсанта из 15 стран мира!

Сцена 3-го Фестиваля объединила более 200 поющих, танцующих детей, играющих на различных инструментах детей из 4 стран в городе Каракол.

В этот раз мы ожидаем приезд талантливых детей и творческих коллективов из регионов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Болгарии и прилагаем все усилия к тому, чтобы и Кыргызстан был достойно представлен в конкурсной и фестивальной программах, где они смогут проявить свои таланты, показать лучшие свои навыки и мастерство!

Благодарим Министерство образования и науки, Национальную телерадиокорпорацию КР, НЦДЮ "Сейтек" за то, что откликнулись на нашу инициативу и поддерживают наш фестиваль!

Особую благодарность выражаем "Фонду прогрессивных идей Аскара Салымбекова", ОсОО "Абдыш-Ата" за предоставленный призовой фонд, компании "Шин-лайн" за мороженое - сладкий сюрприз детям, Национальному театру оперы и балета им. А. Малдыбаева за предоставленную возможность посетить концерт участникам Фестиваля, а также салон красоты "Blanche beauty bar" за готовность активно содействовать в успешной реализации нашего Фестиваля-конкурса!", - рассказала Гульнара Тойгонбаева.

Следить за информацией о фестивале можно на страничках в социальных сетях: Инстаграм - kgtai.child.project и Фейсбук, а так же на на ютуб-канале - Десткий проект KGтай Балдар долбоору.