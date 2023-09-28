День пожилых:ярмарка "От сердца к сердцу" пройдет в Бишкеке 29сентября

В Бишкеке 29 сентября 2023 года пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" с участием пожилых людей из всех регионов Кыргызской Республики.

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и Всемирному дню сердца и направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

Организаторами мероприятия выступают Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР, службой юридической помощи при Министерстве юстиции КР при поддержке мэрии города Бишкек.

В мероприятии примут участие лидеры 40 групп самопомощи пожилых людей со всех регионов Кыргызстана. На ярмарке будут представлены изделия из войлока, шерсти, сувенирная национальная продукция, изготовленные руками пожилых людей.

Программа мероприятия включает в себя: беспроигрышную лотерею, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, мастер-класс по йоге, скандинавскую ходьбу, оздоровительную гимнастику, выставку информационно-образовательных материалов по НИЗ инфекционных заболеваний, шахматный турнир, консультации специалистов РЦУЗиМК по здоровью, а также юридические консультации от специалистов службы юридической помощи при Министерства юстиции КР. Для участников и гостей мероприятия состоится концерт с участием артистов и талантливых творческих коллективов художественной самодеятельности.