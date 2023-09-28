Погода
$ 88.54 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

День пожилых:ярмарка "От сердца к сердцу" пройдет в Бишкеке 29сентября

337  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 29 сентября 2023 года пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" с участием пожилых людей из всех регионов Кыргызской Республики.

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и Всемирному дню сердца и направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

Организаторами мероприятия выступают Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР, службой юридической помощи при Министерстве юстиции КР при поддержке мэрии города Бишкек.

В мероприятии примут участие лидеры 40 групп самопомощи пожилых людей со всех регионов Кыргызстана. На ярмарке будут представлены изделия из войлока, шерсти, сувенирная национальная продукция, изготовленные руками пожилых людей.

Программа мероприятия включает в себя: беспроигрышную лотерею, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, мастер-класс по йоге, скандинавскую ходьбу, оздоровительную гимнастику, выставку информационно-образовательных материалов по НИЗ инфекционных заболеваний, шахматный турнир, консультации специалистов РЦУЗиМК по здоровью, а также юридические консультации от специалистов службы юридической помощи при Министерства юстиции КР. Для участников и гостей мероприятия состоится концерт с участием артистов и талантливых творческих коллективов художественной самодеятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432513
Теги:
пожилые люди, ярмарка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  