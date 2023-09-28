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Начальник штаба ОДКБ встретился с министром обороны Кыргызстана в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 27 сентября 2023 года, состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

В ходе встречи обсудили вопросы подготовки и проведения совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которое пройдет на территории Кыргызской Республики в период с 9 по 13 октября текущего года.

Напомним, что Анатолий Сидоров прибыл в Кыргызстан 26 сентября с целью рекогносцировки мест проведения совместного учения "Нерушимое братство-2023".

В ходе визита он посетил места проведения учения, где ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств-членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов основных тактических эпизодов учения.


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URL: https://www.vb.kg/432516
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