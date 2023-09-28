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Баку проявляет гуманистический подход, а не пытается мстить

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- Нина Ничипорова
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Именно Азербайджан первым откликнулся на ЧП близ Ханденди, где произошел взрыв цистерны с бензином, и предпринял практические действия для помощи пострадавшим.

В оперативном порядке больницы Агдама, Саатлы, Сабирабада были подготовлены для приема раненых. Одновременно в Ханкенди были направлены машины скорой помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, лекарственными препаратами для лечения пострадавших. Баку обеспечил доступ вертолетов с медицинскими бригадами из Армении для транспортировки лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Как сообщают азербайджанские СМИ, правительство Азербайджана отправило также очередную партию гуманитарной помощи с 40 тоннами муки, гигиеническими пакетами и постельным бельем. По дороге Агдам – Аскеран –Ханкенди было доставлено 30 тонн бензина и 34 тонны дизтоплива.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, эти факты наглядно свидетельствуют о том, что Азербайджан проявляет гуманистический подход, а не пытается мстить за 30 с лишним лет перенесенных обид, крови и оккупации.

Причины случившейся трагедии пока не установлены. Но что примечательно, она произошла в тот день, когда в городе Ханкенди состоялась очередная встреча ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамина Мамедова, с представителями карабахских армян.

"На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено согласие на шаги, предпринятые для решения вопросов, обсуждавшихся 21 сентября в городе Евлах, в частности, на предоставление гуманитарной помощи в кратчайшие сроки, возобновление подачи топлива и электроэнергии", - отмечается в заявлении Администрации президента Азербайджана.

В заявлении Администрации президента также говорится, что "ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов проинформировал о предстоящих на последующем этапе мерах. Было отмечено, что в некоторых населенных пунктах оказана первая медицинская помощь одиноким пожилым жителям армянского происхождения, они взяты под врачебный контроль. Предложено создать условия для встречи представителей Международного Комитета Красного Креста с этими лицами, передать их членам семей или в соответствующие медицинские учреждения".

"Достигнута также договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, для определения направлений текущей деятельности и создания совместной рабочей группы.

Было предложено совместно организовать в полевом госпитале, который предложено создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, медицинские услуги медработниками азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.

Была также выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

Одновременно на встрече была подчеркнута важность формирования совместных выездных врачебных бригад в составе медицинских работников азербайджанского и армянского происхождения, оказания данными бригадами услуг одиноким лицам, проживающим в отдаленных селах и нуждающимся в медицинском обслуживании.

Особо было подчеркнуто предложение об организации поездки представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе, в Баку или другие города Азербайджана, отмечено, что такие инициативы представляют значение с точки зрения создания платформы для диалога гражданского общества, а также осуществления мер доверия.

Достигнута договоренность и о скорейшем проведении очередной встречи с целью обсуждения итогов проделанной работы и определения дальнейших шагов", говорится в заявлении.

О готовности Баку к диалогу и переговорам на основе равноправия и взаимного уважения законных интересов двух стран заявил и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы по-прежнему твердо верим в существование исторической возможности как для Азербайджана, так и для Армении установить дружественно-соседские отношения и жить мирно как два суверенных государства в пределах международно признанных границ", - сказал Байрамов, отметив, что настало время воспользоваться этой возможностью.

Министр подчеркнул, что заявления руководства Армении относительно признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, должны быть превращены в практические шаги.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил, что Баку уже создал правительственную рабочую группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с реинтеграцией Карабаха. По словам помощника президента, гарантия доступа к гуманитарной помощи еще раз подтверждает добрые намерения и серьезность правительства Азербайджана в отношении удовлетворения потребностей и требований армянских жителей Карабаха, а также обеспечения безопасного и достойного процесса реинтеграции.

"Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, - добавил Гаджиев. - Но теперь это в прошлом. В таких условиях у Армении и Азербайджана гораздо больше шансов на мир".

Кстати, всего за три дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион действительно превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов. Военным атташе зарубежных государств, аккредитованным в Азербайджане, показали в Шуше изъятое у армянской стороны в ходе антитеррористических мероприятий оружие, боеприпасы, боевую технику, вплоть до артиллерийских установок, танков, минометов, ракет, гаубиц, принадлежащих соединениям Вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям. Хотя армянская сторона не раз пыталась убедить весь мир в обратном, утверждая, что нет в том регионе ни воинских подразделений, ни тем более оружия. А именно разоружение и демобилизация, как отметил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, являются ключевыми компонентами реинтеграции.

Помощник президента также отметил, что антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе Азербайджана не были нацелены против гражданского населения и инфраструктуры.

Что касается мирного населения Карабаха, то, как заявил он изданию Deutsche Welle, Азербайджан никого не заставляет покидать Карабах, уход из Карабаха – личное и индивидуальное решение жителей.

Как прокомментировал посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, последние 35 лет, в том числе и последние 3 года, националистические силы внутри Армении и некоторые внешние силы не давали двум народам вести диалог и создавали препятствия для переговорных процессов, чтобы, как говорится, постараться поймать "рыбу в мутной воде".

"Только после решительных действий азербайджанской стороны стал возможным реальный диалог между армянскими представителями Карабаха и руководством Азербайджана. Несмотря на все страдания, азербайджанский народ не ставит своей целью мстить. Нам нужны мирный Кавказ и мир в наших домах, как мечтал общенациональный лидер Гейдар Алиев, который еще в 90-е годы выступил с инициативой мирного Кавказа. И мы приложим все усилия для достижения этой цели", - сказал господин посол.


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URL: https://www.vb.kg/432518
Теги:
Азербайджан, гуманитарная помощь, оружие, правительство, медицина, посол, общество
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