Бердаков: Мы должны первыми ввести безвизовый режим с Китаем

Кыргызстан должен первым ввести безвизовый режим с Китаем на 10 или 14 дней для туристов, бизнесменов и студентов, не дожидаясь подобных ответных действий с его стороны. Только в этом случае КР может рассчитывать на введение безвизового режима со стороны КНР. Таким мнением с нашим изданием поделился политолог и руководитель Института социально-политических исследований Денис Бердаков.

По его словам, в этом году Китай заключил безвизовый режим с Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Арменией, но вопрос с Кыргызстаном пока остается на рассмотрении.

"Наши предприниматели говорят, что отсутствие безвизового режима отрицательно сказывается на росте товарооборота между нашими странами, так как бизнесмены в облегченном визовом режиме не могут посещать фабрики и предприятия Китая. Более того, они опасаются, что наши покупатели могут уйти в тот же Казахстан или Узбекистан.

Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что он обсуждал этот вопрос со своим китайским коллегой и его заверили, что Китай рассматривает этот вопрос. Поэтому я убежден, что Кыргызстан первым должен сделать первый шаг, как в свое время это сделал президент Узбекистана Мирзиеев, когда ввел 10-дневный безвизовый режим для граждан Китая. В итоге в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Узбекистана и КНР в мае этого года говорится, что "Китай высоко оценивает 10-дневную политику безвизового въезда в Узбекистан для граждан Китая и готов принять меры по упрощению въезда граждан Узбекистана в Китай", - сказал Бердаков.

Эксперт особо отметил, что в этом вопросе Китай очень ответственно относится к безопасности своих граждан за рубежом.

"И если наша практика будет работать нормально в плане безопасности и защите прав граждан Китая, то соседняя страна, безусловно, с большим усердием будет рассматривать введение безвизового режима для наших граждан. Китай рассматривает безвиз как подарок, так как вопрос безопасности своих граждан за рубежом для этой страны не пустой звук", - добавил он.

Отметим, на постсоветском пространстве граждане Китая могут въезжать без визы в Беларусь, Казахстан, Армению и Узбекистан. В Россию без визы граждане КНР могут въезжать только в составе туристических групп.

Источник: silunews.kg