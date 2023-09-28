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Феликс Кулов: Инициатива "Пояс и путь" влияет на безопасность в регионе

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- Бакыт Басарбек
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Инициатива "Один пояс – один путь" влияет на развитие торговых отношений, политических и культурных связей, а также на безопасность в регионе. Об этом на международном научном форуме "Интегрирующая роль инициативы "Один пояс - один путь" в условиях противоречий современного мира" заявил экс-премьер-министр КР Феликс Кулов.

"Конечно, у кого-то на стороне может сложиться мнение, что в Кыргызстане сейчас неспокойно, но это ошибочное представление. Я официально хочу заявить, что те люди, которые недовольны нынешним положением в нашей стране и которые пытаются раскачать ситуацию, не смогут поднять народ на следующую революцию. Если и есть какая-то политическая турбулентность, то она больше в социальных сетях, а не в реальности. На самом деле в нашей стране наблюдается стабильность. В этом плане очень большой и позитивный вклад вносят Китай и Россия, как наши основные стратегические партнеры.

Хочется также напомнить про конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, на который в какой-то степени повлиял Афганистан. И вот здесь стабилизирующим фактором становится Китай, который экономически сотрудничает с Афганистаном, а значит, имеет определенное влияние на эту страну. Поэтому, повторяю, инициатива "Один пояс – один путь" для нас является очень важным стабилизирующим фактором.

Мне часто приходилось соприкасаться по работе с силовиками Китая, и наши позиции по безопасности региона полностью совпадают. Прежде всего это касается противостояния экстремизму и терроризму", - отметил Кулов.

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/432522
Теги:
Китай, Кыргызстан, Феликс Кулов
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