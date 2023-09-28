Три реки вернутся в Кыргызстан

Речь о южных реках Козу-Баглан, Ак-Суу и Исфайрам. Бассейны которых в последние годы претерпели значительные изменения не в лучшую сторону. В основном из-за климата, но не последнюю роль сыграл и человеческий фактор.

27 сентября в Бишкеке состоялся национальный семинар по теме "STREAM: устойчивое региональное управление природными ресурсами в Центральной Азии; улучшение интегрированного управления бассейнами рек Козу-Баглан, Ак-Суу (Шахимардан) и Исфайрам".

Как сказал на открытии семинара директор Карадарьинско-Сырдарьинско-Амударьинского бассейнового управления водными ресурсами Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, основной партнер проекта "Стрим" Мирзали Асатов, необходимость консолидировать усилия всех стран Центральной Азии в борьбе с изменением климата назрела давно:

- Река Козу-Баглан начинается в Лейлекском районе, ее длина составляет 117 километров, водозаборный бассейн – 2160 квадратных километров, орошаемая площадь – 5 с половиной тысяч гектаров. Воду реки используют 77 тысяч человек. Длина реки Шахимардан (Ак-Суу) – 112 километров, площадь бассейна – 1300 квадратных километров, орошается 6 с лишним тысяч га. Водой пользуются более 80 тысяч человек. Длина реки Исфайрам – 122 километра, водозаборный бассейн составляет 2220 километров, орошается более 12 тысяч га.

За последние 8-10 лет сток везде значительно уменьшился. Основные причины – климат, увеличение количества водопользователей и т.д.

Для того, чтобы проанализировать причины "ухода" воды, а главное – выработать механизмы ее возвращения, на семинар собрались представители различных ведомств: Жогорку Кенеша, Министерства сельского хозяйства, МЧС, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Службы водных ресурсов, ОО "Центральноазиатский альянс по воде и экологии", проектно-технологического института "Водоавтоматика и метрология", Национального союза ассоциаций водопользователей КР, Национальной ассоциации пастбищепользователей КР. Приехали в Бишкек и главные заинтересованные лица – руководители Кадамжайской и Лейлекской районных администраций. Мирзали Асатов справедливо заметил, что проблему нехватки воды надо решать комплексно и сообща, всем миром, поскольку касается она не только юга Кыргызстана, но и всего Центральноазиатского региона.

На семинаре был представлен проект "Стрим", направленный на улучшение управления водными ресурсами упомянутых рек. Сделать это предполагается с помощью применения передовых систем и технологий водоучета. Финансирует проект USAID (при софинансировании со стороны немецкой благотворительной организации Patrip), реализует проект представительство международной организации Acted в Кыргызстане. В качестве потенциальных региональных партнеров названы БУВР "Карадарья-Сырдарья-Амударья" и Служба водных ресурсов при Минсельхозе КР.

Проект рассчитан на 36 месяцев (три года), его бюджет – 2 500 000 долларов США.

Говоря о проекте, страновой директор Acted в Кыргызстане Дарраг Финглетон напомнил, что Acted присутствует в Кыргызской Республике достаточно давно, с конца девяностых годов прошлого века. Работа проводится главным образом в Ферганской долине, включая Баткенскую область. В прошлом году, во время кыргызско-таджикского конфликта, сотрудники Acted оказывали помощь жителям приграничных районов.

- "Стрим" мы видим не как проект, - сказал господин Финглетон, - а как долгосрочную программу, и хотим взаимодействовать с разными ведомствами и деятелями на разных уровнях.

К участникам семинара обратился страновой специалист проекта Акылбек Абдурахманов:

- Организация Acted работает более чем в сорока странах мира, в ее проекты вовлечены более 20 миллионов бенефициаров. Бенефициарами являются водо- и пастбищепользователи, фермеры, уязвимые группы населения. Все проекты направлены на социально-экономическое развитие регионов, поддержку социально уязвимых слоев, борьбу с последствиями природных катаклизмов, управление водными ресурсами, гидростроительство.

В ходе наших исследовательских работ, консультационных встреч было отмечено, что изменение климата напрямую влияет на жизнь граждан Центральной Азии – в частности, на урожайность, которая за последние годы на богарных землях снизилась в три раза. Целью проекта "Стрим" как раз и является улучшение управления водными ресурсами путем применения инклюзивного, гендерно чувствительного, интегрированного подхода к управлению речными бассейнами.

Прежде чем приступить к непосредственной реализации проекта, сотрудники Acted, взаимодействуя с различными организациями и руководствуясь данными, находящимися в открытом доступе, очертили для себя фронт работ. Выяснилось, что ирригационные системы в Лейлекском и Кадамжайском районах Баткенской области изношены на 40 процентов. Водосток катастрофически сократился. Жители ощущают острую нехватку воды, из-за чего периодически возникают конфликты, которые не переходят в серьезные противостояния только благодаря вмешательству правоохранительных органов.

Пастбища также истощены – отчасти по той же причине нехватки воды, отчасти из-за бесконтрольного выпаса скота.

Учет воды вроде бы ведется, но ведется приблизительно, без использования современных приборов. Именно для этого проектом "Стрим" предусмотрено введение системы водного мониторинга с использованием новейшего оборудования, а также системы безналичных расчетов за воду (что позволит, кстати, исключить и пресловутый человеческий фактор).

Региональный координатор проекта Абдурасул Каюмов рассказал об итогах первой и второй исследовательских фазах проекта и о том, как предполагается действовать дальше.

После оценки состояния бассейнов рек Козу-Баглан, Ак-Суу и Исфайрам, подписания всех необходимых документов и соглашений с партнерами и заинтересованными сторонами планируются информационные кампании в населенных пунктах, небольшие семинары, тренинги с учетом аудитории по обучению граждан правилам водопользования. Эксперты разработают пособия по эффективному использованию воды и земель, которые будут распространяться среди фермеров-водо- и землепользователей.

Параллельно с этим начнется восстановление и строительство ирригационной структуры вдоль названных рек, реабилитация гидропостов и измерительных приборов.

Завершится проект к 1 октября 2025 года.

Участники семинара очень живо реагировали на каждое выступление, задавая вопросы и уточняя полученную информацию. Будут ли привлекаться к сотрудничеству кыргызские специалисты? (Будут, они уже активно работают в проекте.). Предусмотрены ли гранты для фермеров, предлагающих новаторские идеи экономии воды и пользования землей? (Предусмотрены.) Главное, что по понятным причинам волновало представителей южных регионов, - когда именно начнутся строительно-восстановительные работы. Времени остается не так много, а в вегетационный период, как известно, реабилитировать водные артерии крайне нежелательно. Эксперты заверили, что все продумано, просчитано и предусмотрено, все начнется и завершится в срок.

В данном случае особенно важно, что в реализации проекта примут участие ключевые национальные партнеры. Меморандум о взаимопонимании будет подписан со Службой водных ресурсов, которая станет связующим звеном между Acted и ведущими министерствами, ведомствами и другими заинтересованными организациями.