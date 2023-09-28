Борьба со смогом. В Бишкеке хотят запретить строительство домов вдоль рек

В Бишкеке хотят запретить строительство домов вдоль рек Ала-Арча и Аламедин. Об этом редакции vb.kg рассказал начальник регионального управления "Бишкек – Аламедин" Минприроды Нурлан Шаршеев.

По его словам, данный мораторий поможет улучшить розу ветров и снизить количество смога.

"Для борьбы со смогом в Бишкеке и Чуйской области по решению Акылбека Жапарова была создана межведомственная комиссия. Она работает и поэтапно снимаются некоторые вопросы. На последнем 7-ом заседании было доложено о сделанном и при обсуждении путей решения проблемы было озвучено предложение - чтобы не ухудшать ситуацию, вызванную хаотичным строительством в Бишкеке, в частности, предложено ввести мораторий на строительство вдоль рек. А также внесено предложение внести изменение в существующее Положение, где оговаривается размер водоохранной зоны.

"Роза ветров должна идти с юга на север, то есть продувать город с гор. Русла рек выполняют эту функцию, чтобы не усугублять ситуацию, мы хотим чтобы водоохранная зона была расширена до 15 метров. Согласно 271-му Положению от 7 июля 1995 года размер водоохранной зоны утверждается органами самоуправления, администрации, мы хотим чтобы вся ответственность ложилась на Минприроды КР. Прежде чем внести такое предложение, мы вместе с архитекторами и специалистами Гипрозема провели обследование, осмотрели русла рек. Считаем, что важно, чтобы Минприроды взяли на себя эту функцию и сама водоохранная линия составляла 15 метров. А в этой зоне можно и велодорожки провести. На ваш вопрос - предполагается ли снос строений, которые уже построены - отвечу, что то, что незаконно построено - надо снести. Очень важно чтобы наши граждане научились с уважением относиться к водоохранному законодательству, а не просто говорить, что надо сохранять воду или бороться со смогом. Это реальные шаги с нашей стороны и мы надеемся что нас поддержат", - пояснил Нурлан Шаршеев