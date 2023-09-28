В Кыргызстане список правильного питания составят из местных продуктов

По инициативе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Бишкеке состоялся второй Национальный семинар по разработке руководящих принципов правильного питания на основе имеющихся в Кыргызстане продуктов.

В нем приняли участие представители партнеров из ключевых министерств, гражданского и научного общества, академических кругов и независимые эксперты специализирующихся на вопросах правильного питания, сельского хозяйства, социальной защиты, продовольственной безопасности и образования.

Инициатива по разработке руководства и внедрение национальных руководящих принципов имеет важное значение и ведется в рамках государственной Программы продовольственной безопасности и питания. Как ожидается в дальнейшем руководящие принципы правильного питания лягут в основу национальной политики в области продовольствия, питания, здравоохранения и сельского хозяйства, а также программ просвещения, которые призваны формировать у населения навыки здорового питания и здорового образа жизни.

"Причины различных видов недоедания очень сложны и включают различные факторы в продовольственном, сельскохозяйственном, медицинском и образовательном секторах. Для выявления сложности требуется межсекторальная координация и анализ для разработки политики на основе фактических данных", – отметила заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Кыргызстана. Бубужан Арыкбаева.

В руководящих принципах будет содержаться информация о продуктах, пищевых группах и структурах питания, которые позволят обеспечить для кыргызстанцев необходимый уровень питательных веществ и будут способствовать оздоровлению населения и профилактике хронических заболеваний. Кроме этого, у компетентных органов и специалистов появится возможность предоставлять гражданам понятные и сбалансированные рекомендации о схемах питания на принципах единого подхода.

"К сожалению, сегодня рацион подавляющего большинства кыргызстанцев характеризуется высоким потреблением углеводистых продуктов и недостаточным потреблением овощей, ягод и фруктов. Поддержание и укрепление здоровья человека невозможно без рационального и сбалансированного питания. Во почемуФАО уделяет особое внимание проектам, связанным с обеспечением здорового и полноценного питания" -. пояснила Чолпон Алибакиева, национальный технический советник Представительства ФАО в Кыргызской Республики.

Специально для участия в семинаре были приглашены международные эксперты по вопросам питания.

Международный консультант ФАО по питанию и продовольственным системам Вероника Молина, представила новую методологию необходимую для разработки и реализации руководящих принципов в области питания. "Улучшение продовольственной среды призвано обеспечить возможность для каждого выбирать здоровую и полезную пищу", – подчеркнула Вероника Молина.

На сегодня принципы питания, учитывающие наличие продовольствия, кулинарную культуру и пищевые привычки, разработаны в более чем 100 странах по всему миру. В Центральноазиатском регионе Кыргызстан станет первым государством, которое вводит национальные руководящие принципы правильного питания.

"Имеющийся у Кыргызстана опыт в области сельского хозяйства, здравоохранения, продовольственной безопасности, образования, школьного питания и статистики – все это будет способствовать развитию продовольственной системы страны, призванной обеспечить здоровое питание для всех", – отметил специалист ФАО по продовольственной безопасности Кейго Обаро.

Семинар был организован в рамках регионального проекта ФАО, направленного на расширение аналитических данных по проблемам питания с точки зрения продовольственных систем и с учетом потенциальных последствий пандемии COVID-19.

В рамках двухдневного семинара участники обсудили вопросы методологии руководящих принципов правильного питания, представили предварительные результаты отчета ситуационного анализа и научных данных (SAER) в качестве основы для разработки национальных руководящих принципов правильного питания на основе имеющихся продуктов Кыргызстана, подготовили первый проект аналитического обзора и определили дорожную карту страны для завершения отчета.

Семинар стал продолжением первой встречи по обсуждению национальных руководящих принципов правильного питания на основе имеющихся в Кыргызстане продуктов, которая прошла в Бишкеке в декабре 2022 года, где была составлена Дорожная карта и создан Национальный многосекторальный руководящий комитет.В его состав вошлиключевые эксперты в области здоровья и питания.