В Джалал-Абадской области были выявлены факты незаконной вырубки лесов

Сотрудники Кабинского лесхоза Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области провели рейдовые мероприятия в целях пресечения незаконной деятельности на землях государственного лесного фонда.

По данным пресс-службы Минсельхоза, в ходе рейда сотрудниками лесхоза было задержано 6 автомашин с дровами (незаконная вырубка).

В общей сложности было изъято 10 м3 древесины. Нанесен ущерб на сумму 83 тыс. 530 сомов. Из них произведено 46 тысяч 980 сомов, еще не произведено 36 тысяч 550 сомов.

В Базар-Коргонском районном отделе внутренних дел задержаны 2 автомобиля, возбуждено уголовное дело. А вырубленные деревья (дрова) были доставлены в Кабинский лесхоз и секвестрированы.

26 сентября 2023 года в ходе 2 рейдовых мероприятий в Жергезском лесничестве Каракольского лесхоза было обнаружено, что житель села Кайырма-Арык незаконно срубил 5 сосен и привез их домой,( объемом 0,85 куб.м.) Ущерб государственному лесному фонду составил 5 341 сом. Сотрудники Каракольского лесхоза передали материалы в Ак-Суйский районный отдел внутренних дел в целях возмещения причиненного ущерба переданы.