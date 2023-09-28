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При получении взятки задержан сотрудник ОВД Араванского района

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ГКНБ КР с поличным при получении 12 тысяч сомов задержан участковый инспектор ОВД Араванского района лейтенант милиции Ж. у К., вымогавший 31 тысяч сомов за прекращение отсутствующих заявительских материалов по факту якобы совершенной кражи продуктов на 26 тысяч сомов в одном из продуктовых магазинов Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что ранее 21 сентября 2023 года Ж.у.К. пригласил подозреваемого вместе с его другом Д. у О. в служебный кабинет, где под угрозой привлечения к уголовной ответственности, применяя физическую силу, вымогал денежные средства и предварительно получил 19 тыс. сомов.

В результате проведенных следственных действий сотрудник милиции согласно ст.96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/432536
Теги:
Араванский район, задержание, ГКНБ
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