При получении взятки задержан сотрудник ОВД Араванского района

ГКНБ КР с поличным при получении 12 тысяч сомов задержан участковый инспектор ОВД Араванского района лейтенант милиции Ж. у К., вымогавший 31 тысяч сомов за прекращение отсутствующих заявительских материалов по факту якобы совершенной кражи продуктов на 26 тысяч сомов в одном из продуктовых магазинов Араванского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что ранее 21 сентября 2023 года Ж.у.К. пригласил подозреваемого вместе с его другом Д. у О. в служебный кабинет, где под угрозой привлечения к уголовной ответственности, применяя физическую силу, вымогал денежные средства и предварительно получил 19 тыс. сомов.

В результате проведенных следственных действий сотрудник милиции согласно ст.96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики".