Шпионский десант: зачем американский Корпус мира остается в Кыргызстане

Этим летом Кыргызстан принял очередную 29-ю партию волонтеров-стажеров Корпуса мира США. Формально 26 молодых американцев прибыли в нашу страну для того, чтобы обучать английскому языку школьников регионов. По факту же они приехали в нашу страну, чтобы заниматься сбором информации о социально-политической, экономической ситуации, о сотрудниках органов власти, о настроениях в обществе и т.д. Иначе говоря, шпионить.

Заблуждаться насчет благородных намерений американских волонтеров так же наивно, как и считать медиа-организации вроде "Азаттыка" или KLOOP независимыми СМИ. Корпус мира - это федеральное агентство правительства США, финансируемое напрямую из бюджета Государственного департамента. Годовой бюджет организации составляет около 380 миллионов долларов.

При этом, уже давно ни для кого не секрет, что Корпус мира тесно связан с ЦРУ и другими разведслужбами, а его волонтеры выполняют вполне конкретные задачи по экономической и социально-политической разведке на "низовом" уровне. Погружаются в среду чужого государства, учатся работать в поле, ведут мониторинг ситуации, составляют карты расселения этносов, выявляют болевые точки их взаимоотношений. Проще говоря, ведут самую настоящую разведывательную деятельность.

Собственно, поэтому многие страны и отказываются принимать у себя представителей организации. Так в 2002 году Россия отказалась продлить визы 30 сотрудникам Корпуса мира. Американцам было отказано во въезде в страну после того, как было установлено, что они собирали информацию о руководителях крупных оборонных предприятий, проникали в закрытую зону на границе с Китаем. Кстати, тогда выяснилось, что одним из волонтеров Корпуса был бывший сотрудник ЦРУ, который занимался вербовкой военнослужащих в Берлине.

В 2005 году с американскими волонтерами попрощался Узбекистан, в 2011 – Казахстан, а в 2012 – Туркменистан. Причины ухода организации из этих стран назывались разные. Например, из Казахстана Корпус мира убрался якобы потому, что республика за 20 лет независимости добилась большого прогресса в политическом и социально-экономическом развитии. Правда, непонятно, почему в таком случае вывод штата организации происходил лавинообразно, а не постепенно. К тому же, у Казахстана были и другие причины посчитать присутствие Корпуса мира нежелательным. например, в 2008 году за хранение взрывчатки на одной из шахт на севере Казахстана был арестован волонтер Корпуса Энтони Шарп.

Фактически на сегодня Кыргызстан остается единственной страной в Центральной Азии, позволяющей волонтерам Корпуса мира осуществлять деятельность на своей территории. Несмотря даже на то, что у нас американцы тоже уже успели зарекомендовать себя, как самые настоящие преступники. Так в 2019 году сотрудниками МВД Кыргызстана на автотрассе Бишкек – Ош была остановлена машина, в которой находились два американца. Оказалось, что они перевозили около одного килограмма наркотиков. Этими иностранцами были волонтеры Корпуса Мира из 27 и 28 групп волонтеров.

К слову, транспортировка наркотиков - это, скажем так, не основной профессиональный профиль волонтеров Корпуса мира. Как говорилось выше, американцы тщательно изучают политическую, экономическую и социальную конъюнктуру Кыргызстана. И используют свои знания для того, чтобы влиять на ситуацию в стране. Сейчас, например, именно активисты Корпуса мира вместе с энпэошниками работают над тем, чтобы помешать властям КР поставить под контроль деятельность финансируемых из-за рубежа НКО в стране, обязать их раскрывать источники финансирования и ужесточить ответственность медиа за публикацию недостоверной информации.

Кроме того, как отмечают эксперты, на сегодня одной из ключевых задач Корпуса мира является создание благоприятной информационной среды для строительства американской биолаборатории, вроде тех, что США когда-то открыли на Украине. Там, кстати, американские фармкомпании проводили и пока продолжают проводить, что подтверждено документально, испытания опасных патогенов.

Сейчас американцы всерьез намерены основать свои опасные биополигоны в Центральной Азии. Нашу страну по этому направлению обрабатывают уже три года и волонтеры Корпуса мира играют в этом не последнюю роль. В силу особенностей их работы они взаимодействуют именно с простыми людьми, которых и пытаются убедить в том, что ничего страшного в открытии американских чумных баз на кыргызской земле нет.

К слову, это не первая попытка американцев зайти в Кыргызстан с биолабораторией. В 2011 году после протестов населения Бишкек запретил канадцам строить лабораторию, подрядчиком которой выступала американская компания Smith Carter, связанная с Госдепом. Строительство заморозили, но офис Smith Carter в стране остался, как и прямая угроза постройки биолаборатории для США при активном участии волонтеров Корпуса мира.

Политический эксперт Игорь Шестаков также считает, что организация, финансируемая на средства США, полностью ориентирована на реализацию целей и задач своего донора.

"И очевидно, что для Госдепартамента волонтеры имеет важное значение. Но у нас уже были прецеденты, насколько я помню, в 2014 году, у госструктур Кыргызстана, миграционных служб определенные вопросы по ситуации с этими волонтерами, чем они занимаются и насколько их миссия является гуманитарной. Мне кажется, что если бы похожая организация была создана в США Кыргызстаном, то наверняка она бы вызвала интерес силовых структур Штатов. Они несомненно захотели бы понять, с какой целью она возникла", - говорит он.

По мнению Шестакова, нужно проверять деятельность таких организаций, которые позиционируют как миссия по гуманитарному значению, хотя явно выполняют иные задачи

"Мы должны понимать, какие цели еще преследуются. С учетом того, что уже были проблемы с волонтерами Корпуса мира у нас в стране, то, скорее всего, дело не в гуманитарных вопросах", - отмечает эксперт.