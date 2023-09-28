Жители Оша пожаловались акыйкатчы на нарушение их прав на земельные наделы

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева 27 сентября находилась с рабочей поездкой в городе Оше и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"В рамках поездки акыйкатчы провела встречу с полпредом президента в Ошской области Элчибеком Джантаевым, а также с руководителями областных и городских подразделений правоохранительных органов и органов прокуратуры.

На встречах обсудили важности принятия безотлагательных мер по обеспечению соблюдения прав граждан.

В частности, в городе увеличилась сигналы об ала-качуу, но при проверке этих данных невесты заявляют о добровольном браке.

Далее, в зале областной администрации акыйкатчы встретилась с жителями области. На встречу пришли более 250 человек, части людей даже не хватило мест, они стоя слушали.

На встрече вместе с омбудсменом принимали участие руководители областных правоохранительных органов, прокуратуры, местных органов власти, а также госорганов. Акыйкатчы, выслушав жалобы граждан, на месте потребовала от госорганов обеспечить соблюдение прав граждан.

Жители пожаловались на нарушение их прав на земельные наделы, доступ к медицине, к социальным услугам, к паспортизации.

Так, 69-летняя женщина обратилась к акыйкатчы с просьбой защитить ее права, так как дом, который она строила, преодолевая трудности, по решению суда снесли, оставив лишь одну комнату.

"Я купила десять лет назад участок в городе Оше, построила там дом. У меня имелась "красная книга" на этот участок, потом вызывают в суд и утверждают, что на этот участок имеет право еще другой человек. Как выяснилось, мужчина по имени Самарбек им продал этот участок. Мы судились, но суд вынес решение против нас. Людей, пострадавших от действий Самарбека, десять человек, но мы все не можем добиться справедливости, так как он работает в силовых структурах", - пожаловалась женщина.

Также к акыйкатчы обратились этнические кыргызы, у которых нет доступа к социальным услугам, так как они не могут получит паспорта граждан КР.

Жительнице Майлуу-Суу также было чем поделиться с акыйкатчы -она рассказала свою историю и просила помощи.

Ее сына избили ребята постарше, а медики не оказали, по ее данным, необходимую помощь, не приняли ребенка, и она привезла мальчика в Ош к другим врачам. Но необходимую помощь и там не смогла получить.

"Прошу обеспечить права моего ребенка", - обратилась женщина.

На месте акыйкатчы потребовала обеспечить соблюдение прав ребенка на доступ к медицине.

Заместитель полпреда в Ошской области Рустам Орозбеков ответил, что ребенку окажут необходимую помощь.

Кроме этого, другая женщина также попросила омбудсмена помочь защитить права ее ребенка.

По ее словам, бывший гражданский супруг не признает ребенка и отказывается платить алименты.

"Он не помогает ребенку, говорит, что не от него. На ДНК у меня нет денег", - расплакалась женщина.

Акыйкатчы поручила госорганам обеспечить соблюдение прав ребенка.

Кроме того, к акыйкатчы обратилась бухгалтер туберкулезной больницы. Она рассказала, что даже по решению суда ее не допускают к работе.

"В 2018 году вышла в декрет, после декретного отпуска собиралась вернуться на работу. Но директор придумывал разные отговорки. Потом он написал на меня заявление. Я через суд восстановилась на работу. А он не исполняет решение суда", - расстроенно объясняла женщина.

Акыйкатчы отметила, что будут приняты все меры для обеспечения соблюдения прав граждан".