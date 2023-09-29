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Кардиолог Анара Жалил кызы: жир, сигареты и лень губят сердце

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- Нина Ничипорова
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Сегодня - Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. Традиционно во всех регионах Кыргызстана в этот день и накануне его проводятся различные мероприятия, цель которых – повысить осознание обществом глобальной опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Кыргызстанцам рассказывают, почему возникают болезни сердца и как при помощи простых действий снизить риск их возникновения, помогут обследоваться и получить консультацию кардиолога.

Накануне Дня сердца vb.kg побеседовал с кардиологом клиники ЮРФА Жалил кызы Анарой о роли превентивных мер в борьбе с этими смертельно опасными заболеваниями.

Насколько значимы заболевания сердца в общей картине смертности в Кыргызстане и в мире?

– Важнее этого сегодня в стране просто ничего нет. На сегодняшний день заболевания сердца – это "убийца номер один". Не случайно именно болезни сердца и сосудов на первом месте среди причин смертности в большинстве стран. В мире они каждый год уносят 18 миллионов жизней. У нас 52 процента смертей из общей структуры смертности в стране приходится именно на эту группу болезней. В прошлом году они "унесли" 16.500 человек. И проблема год от года только обостряется - из-за современных стандартов жизни, из-за промышленной еды и гиподинамии. Всемирный день сердца призван напомнить всем нам, что профилактика возможна и необходима: это должен осознать каждый человек.

Как выглядит структура заболеваемости по сердечным заболеваниям?

– Структура заболеваемости у нас достаточно традиционна. Это - скрытая гипертония - предвестник самых тяжелых заболеваний сердца и сосудов и частая причина "неожиданных" инфарктов и инсультов. У пациентов с гипертоний из-за нагрузки на сердце в последующем может развиться и чаще всего развивается сердечная недостаточность, поэтому им рекомендуется строго контролировать артериальное давление.

Но недостаточная информированность об артериальной гипертонии приводит к недооценке ее тяжести, к низкой обращаемости за помощью к врачам на ранней стадии, когда еще можно избежать серьезных осложнений. Лишь половина людей с гипертонией знает о своем заболевании. При этом из тех, кто знает, многие лечатся от случая к случаю, вместо того чтобы контролировать давление постоянно.

Можете ли вы порекомендовать нашим читателям некий комплекс мер для здоровья сердца?

– Здесь ничего нового я не скажу. Нужно больше двигаться людям, чья работа связана с сидячей работой. Гиподинамия оказалась ответственна за огромное количество довольно неочевидных вещей: не только за сердечно-сосудистые проблемы, но и за ускоренное старение, а также за более высокий риск онкологических заболеваний. Не обязательно заниматься специально каким-то видом спорта, а просто чаще гулять на свежем воздухе, проходить не менее десяти тысяч шагов ежедневно, систематически заниматься какой-то нетрудной физической работой.

Также полезно ограничить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры (сливочное масло, жирные сорта красного мяса), соли и, что еще важнее, легких углеводов (сладости, сахар). Нужно есть больше зелени и овощей, морепродуктов. Естественно, нужно избегать курения, в том числе пассивного, потому что, как показал анализ смертности от ишемической болезни сердца в Европе, массовый отказ от курения повлиял на снижение актуальности данного заболевания сильнее, чем все медицинские процедуры вместе взятые.

Надо обращаться к кардиологу, если сердце не беспокоит?

- Бывают случаи, когда люди даже не подозревают, что у них врожденный порок сердца. Поэтому следует пройти эхокардиографию, чтобы исключить врожденные патологии. А учитывая тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют, то хотя бы раз в год в возрасте старше 30 лет обязательно необходимо делать эхокардиографию и электрокардиограмму. Тем более, что ЭХО-диагностика не даёт никакого облучения и безвредна. Бывает, что пациенты часто болеют ангиной и простудными заболеваниями и на этом фоне развивается осложнение в виде ревматической болезни сердца, о чем многие тоже не знают. Как правило, она выявляется при обследовании случайно.

Зависят ли заболевания сердца от характера?

- Безусловно, эмоциональные люди больше подвержены гипертонической болезни. Спокойные держат всё внутри себя, но это тоже плохо. Здесь расклад, как говорится, 50х50. Длительный стресс, отрицательные эмоции - все это может способствовать развитию гипертонии. Особенно неблагоприятно, если стрессовая ситуация повторяется часто и на протяжении длительного времени. Также повышению артериального давления способствует, а иногда и является предрасполагающим фактором, избыточный вес.

В своей практике я встречала молодых людей в возрасте 22-25 лет, у которых случился инфаркт. При изучении анамнеза мы обнаруживали связь с приемом энергетиков, которые также можно отнести к вредным привычкам. Учитывая характер нашего питания, в возрасте 30-40 плюс, один раз в год необходимо проверять уровень сахар крови, холестерина и т.п.

А какое заболевание сердца поддаётся лечению труднее всего?

- Наиболее опасным для жизни является острый инфаркт миокарда, так как часто он приводит к моментальной остановке сердца. Но медицина не стоит на месте. При своевременном обращении проводятся коронарография и стентирование, и человек живет. Трудно поддаются лечению те заболевания сердца, которые осложнились развитием сердечной недостаточности третьей и четвертой степени. Это такие заболевания, как инфекционный миокардит, который обычно развивается как осложнение после гриппа и ОРВИ, кардиомиопатия, тиреотоксическое сердце из-за тиреотоксикоза.


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URL: https://www.vb.kg/432553
Теги:
порок сердца, смертность, врачи, продукты, пациент
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