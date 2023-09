Представительство ЕС в КР объявляет об аукционе предметов мебели

Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике объявляет о продаже предметов мебели через аукцион.

Предметы продаются в состоянии "как есть", без гарантии. Каждый предмет имеет начальную минимальную цену. Осмотреть предметы мебели можно 6 октября 2023 по адресу: г. Бишкек, ул. Валиханова 4.

10.00- 11.30 регистрация участников и осмотр предметов мебели 11.30- 13.00 открытый аукцион 13.00-16.00 оплата наличными и забор предметов мебели

Справки по телефону не предоставляются.

European Union Delegation to the Kyrgyz Republic announces sale of the furniture and miscellaneous items via auction.

The items are sold in its present condition without any warranty.Every item has its minimum price.The furniture items can be inspected at 4 Valikhanov str.,Bishkek on 6 October 2023

10.00- 11.30 registration of participants and inspection of furniture and miscellaneous items. 11.30- 13.00 open auction 13.00-16.00 payment by cash and take away of furniture and miscellaneous items

Please note that no queries will be provided by phone.