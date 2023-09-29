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Это прорыв! Китай запустил высокоскоростные поезда через море

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- Нина Ничипорова
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В Китае вчера была введена в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога через море, скорость движения поездов по которой достигает нового максимума в своем роде. Она соединяет города Фучжоу(столица провинции Фуцзянь, экономический центр) и Сямэнь - крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива, сообщает ИА Синьхуа.

Из города Фучжоу, административного центра провинции Фуцзянь, 28 сентября отправился скоростной поезд "Фусин", что ознаменовало открытие движения по линии ВСЖД Фучжоу-Сямэнь-Чжанчжоу протяженностью 277 км. Максимальная скорость движения поездов по ней составляет 350 км/ч.

По сообщению корпорации China State Railway Group Co., Ltd, это первая в Китае высокоскоростная железная дорога через море. Эта ж/д линия со станциями в городах Фучжоу, Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Чжанчжоу является новым крупным инфраструктурным проектом, направленным на содействие взаимосвязанности в провинции Фуцзянь, где на протяжении долгого времени выбор и эффективность транспорта ограничивались горным рельефом.

Новая железная дорога сократила время в пути между городами Фучжоу и Сямэнь менее чем до часа. Самая быстрая поездка на поезде раньше занимала около 1 часа 20 минут.

С железной дороги открывается захватывающий вид на море, так как 19,9 км ее участка проложены над морем. Она пересекает три прибрежных залива - Цюаньчжоувань, Мэйчжоувань и Аньхайвань - по мостам, которые, по словам инженеров, было чрезвычайно сложно построить.

"В ходе строительства этой ж/д линии возникли почти все проблемы, с которыми сталкивались при осуществлении предыдущих проектов ВСЖД", - сказал Ли Пинчжо, руководитель проекта компании China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ltd., занимавшейся проектированием этой железной дороги.

При строительстве трех мостов были успешно преодолены трудности, связанные с сильными ветрами, высокими волнами, глубоководьем и коррозийностью морской среды, сказал Ли Пинчжо, добавив, что была укреплена сейсмопрочность железной дороги, поскольку она проходит через район с высоким сейсмическим риском.

Эта железная дорога является последним важным дополнением к разветвленной сети высокоскоростных железных дорог Китая. К концу 2022 года Китай располагал 42 тыс. км действующих ВСЖД, занимая первое место по этому показателю в мире, а протяженность высокоскоростных железных дорог, на которых поезда регулярно курсируют со скоростью 350 км/ч, по состоянию на июнь 2022 года приблизилась к 3 200 км.

Циркуляр, выпущенный Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР в этом месяце, определил провинцию Фуцзянь в качестве демонстрационной зоны интегрированного развития двух берегов Тайваньского пролива с целью содействия инфраструктурной взаимосвязанности между провинцией Фуцзянь и Тайванем.

Замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Цун Лян сказал, что технически возможным стало строительство высокоскоростного транспортного перехода, соединяющего провинцию Фуцзянь с Тайванем.


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URL: https://www.vb.kg/432557
Теги:
железная дорога, Китай, мост, строительство, поезд
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