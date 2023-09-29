В ГП КР прокомментировали информацию о якобы проигрыше сотрудником денег

В Генпрокуратуре 28 сентября прокомментировали информацию о якобы проигрыше сотрудником ведомства денежных средств, которые являлись вещественным доказательством в игорном заведении, сообщает tazabek.kg.

Согласно сообщению, Генпрокуратура расследует уголовное дело по факту вывода 1 млрд 478 млн российских рублей на основании поддельных документов с участием ответственных лиц одного из коммерческих банков и должностных лиц правоохранительных органов.

"Принятыми Генеральной прокуратурой мерами обвиняемыми возмещено $20 млн, которые возвращены их владельцам, а именно российским предпринимателям.

Оставшаяся сумма денег в размере 762 500 долларов была возмещена в пятницу, к концу рабочего дня. Ввиду того, что банки к этому времени завершили работу, возмещенная указанная сумма денег была передана начальнику отдела Р.Абдырасулову для временного хранения в служебном сейфе с дальнейшей передачей денег в банк.

Однако, в начале рабочей недели Р.Абдырасулов не выходил на работу на протяжении 3-х дней, в этой связи было принято решение о проведении инвентаризации, в ходе которой выявлен факт отсутствия указанной суммы денег в его служебном сейфе.

При указанных обстоятельствах возникли подозрения в растрате этих денег Р.Абдырасуловым. В связи с чем, незамедлительно было возбуждено уголовное дело, начальник отдела Генпрокуратуры задержан. После задержания, на следующее утро, близкие родственники Р.Абдырасулова привезли деньги в сумме 762 500 долларов США и передали их следствию", - сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что согласно требованиям закона "Об игорной деятельности в Кыргызской Республике", граждане КР не могут быть клиентами игорных заведений.

"Информация о том, что сотрудник прокуратуры посещал игорные заведения не соответствует действительности, в силу запрета законом. В случае если Р.Абдырасулов проиграл бы эти денежные средства в казино, то игорное заведение однозначно не вернуло бы проигранную сумму денег.

В настоящее время на основании возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия. А Рустам Абдырасулов находится под стражей", - сообщили в ведомстве.