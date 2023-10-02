В Казахстане все свои нынешние проблемы хотят повесить на СССР?

Не так давно казахстанские СМИ как бы невзначай, а может быть, "в значай", передавали важное сообщение: "История Казахстана будет изменена, но в России этим недовольны", пишет ВЭС24.

Сбросили оковы

Заголовок процитирован дословно. Собственно, наблюдая за реакцией в РФ, никакого недовольства не видели. Со стороны патриотов, дипломатов, российских политиков – тишина. Видимо, считали, что комментировать особо нечего: о "переписывании" учебников истории слышали, чувствовали и, наконец, готовились к тому, что ничего хорошего о почившем в Бозе СССР в Казахстане уже не услышать…

А в Казахстане же историки почувствовали себя героями. Сделали то, что за 30 лет не сумели предшественники. Они не стали играть в "исторические поддавки", а назвали весь советский период словами Эллочки Людоедки: жуть, мрак…

Скоро свет увидит новый труд по истории Казахстана. Руководитель Центра по разработке нового академического издания Алтын Уалтаева отметила, что новое академическое издание должно представлять цельную и объективную летопись страны без нагромождения противоречивых фактов… Особое внимание историки уделили именно советскому периоду. Так, в V томе заостряется внимание на периоде колонизации.

"Мы привыкли в течение советской эпохи говорить о колонизации – о включении Казахстана в состав СССР – как о добровольном акте. В этот период перед властями ставилась задача сгладить возможные конфликты, а ассимиляция разных народов характеризовалась как добровольная. Тогда у руководства СССР была такая политическая линия. Сегодня мы вынуждены переосмыслить эту политику через призму казахстанского общества, учитывая те негативные последствия, которые эта инкорпорация наложила на нас", – отметил специалист.

Английский след

Она подчеркнула, что в период интеграции Казахстана в СССР сложившийся в стране государственный строй развалили, земли отобрали, а почтенные институты биев и батыров уничтожили.

Ну да, "кровавый режим" закабалил и задолбал, да так, что силы нашлись в новом веке, чтобы снять раз и навсегда тяжелые оковы…

Впрочем, как заметила Уалтаева, работа была проделана большая: пришлось за фактами ездить по миру, собирая доказательства существования казахстанской государственности:

"К сегодняшнему дню нашими учеными была создана своя истографическая база. За 30-летний период независимости ученые собрали и привезли в Казахстан огромное количество материалов из архивов всего мира, в том числе из стран Западной Европы, включая Голландию, Англию, а также Азию, в том числе китайские, персидские источники. Наши археологи сделали за это время много открытий, говорящих об особенностях древней культуры казахов. Некоторые несведущие люди говорят, что наша государственность возникла после распада СССР, но материалы нового академического издания продемонстрируют мировому сообществу, что у нас всегда была своя многовековая история, подтвержденная архивными документами и научными материалами", – заявила Уалтаева.

Архивы английские и голландские много о чем могут рассказать. Но симптоматично другое: о выходе сборника сообщается аккурат после саммита лидеров Центральной Азии в США, где обсуждалась и современная, и в том числе историческая повестка… А еще, напомним, так называемая "деколонизация" Казахстана стала предметом многочисленных выступлений экспертов на сайте "ВЭС 24". В том числе этим летом мы говорили об итогах прошедшей в Алматы конференции "Деколонизация Центральной Азии: изменение нарративов". Вот о чем рассказывал "ВЭС 24":

"…В оборот вкидывается тезис, что формальная юридическая независимость стран ЦА никогда не будет полной, если указанные государства не избавятся от российского влияния в медиасфере, экономике, политике, культуре, языке etc…

Интересно, а потом этот институт поедет в Нью-Дели убеждать индусов отказаться от английского языка? Ну колониальное наследие же… А-а-а, это другое, извините.

Так вот, пока след жесткого российского колонизатора окончательно не сотрется со степной глади, говорить о независимости стран Центральной Азии, увы, не приходится. Но это полбеды. Главная беда заключается в том, что народы, населяющие регион, никак не могут выстроить свою идентичность. Им мешают русские со своим Пушкиным и Толстым, науками, образованием, кинематографом, которое все суть - что? Правильно, пропаганда!

Иное дело, вероятно, считают в институте им. Оруэлла, если казахи, киргизы и узбеки будут отстраивать свою идентичность от понятных исконных, а местами посконных и домотканых кочевых принципов - ЛГБТ+, феминизма, добровольной эвтаназии. Ведь именно такой набор, если вкратце, предлагают непримиримые враги колониализма - англосаксы…"

Впрочем, относительно свежие комментарии по следам работы казахстанских историков можно прочитать на сайтах казахстанских СМИ, которые, видимо, еще не успели зачистить:

"В нынешних бедах Казахстана виноват кто? Ответ очевиден – это СССР, обломками которого придавило нашу страну. Да, Господи прости, ну противно и стыдно читать… Кто и что построил в Казахстане? Школы, заводы, ТЭЦ, которые только сейчас сыплются? Казахи, узбеки, таджики бегали в строительных касках? Я скажу так – русский народ, где все жили вместе и не делили историю и страну. Вопрос к продажной элите: вы, когда деньгами "накушаетесь" и вспомните о народе, которому сейчас явно не до очередной "переписи" истории?".

Или: "Допускаю, что было и плохое, и хорошее. Но, честное слово, есть в Казахстане и дела поважнее – надо спасать экономику, решать с бесконечным произволом силовиков, а не слушать ставленников Сороса.

Сам родился в Казахской ССР и рос до 13 лет. Никогда нам с казахами делить было нечего. Одноклассница моя, одна казашка, начала посты во вконтактике репостить о том, что все проблемы в Казахстане от русских. То русский Байконур мешает, ступени падают, то Семипалатинск. А советская власть – это полный треш, тоталитаризм, Колыма, 100 миллионов расстрелянных казахов. А вот если бы не русские с их советской властью, то был бы сейчас Казахстан как нормальная европейская страна… Я как-то не выдержал и написал ей, что рядом с Казахстаном есть одна страна, где почти не было ни русских, ни советской власти, и, если ей интересно знать, что было бы с Казахстаном, достаточно взглянуть на эту страну. Страна эта называется Монголия. Забанила она меня, больше не общается".

Еще одно мнение:

"В январе 2021 года президент Казахстана в статье "Независимость превыше всего" высказался за подготовку нового академического издания по истории Казахстана, учитывающего новые научные подходы. Он написал тогда, что труд должен лечь в основу всех учебников в республике. А уже в 2022 году невозможно было прийти в архивы акиматов и почитать элементарные документы о том, какие события происходили в области во времена Великой Отечественной войны. Говорят, в спецхране. В общем, раз взялись переписывать историю, то надо, чтобы никаких советских следов не осталось… А как же тогда бесконечные разговоры Токаева о том, что с РФ общая история и переписывать ее мы не будем? Видимо, многовекторность подразумевает и разговоры "на экспорт", и для внутреннего "употребления". Все это очень некрасиво".